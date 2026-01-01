Hacer frente al chantaje imperialista de Trump sobre Groenlandia

Las empresas extractivas estadounidenses codician la riqueza mineral de Groenlandia. Los multimillonarios de la tecnología y Wall Street cercanos a Trump ya han invertido allí. Y parte de la derecha libertaria fantasea con convertir Groenlandia en un patio de recreo desregulado para el capital. Europa debe enfrentar a esos oligarcas.
| etiquetas: chantaje , imperialista , trump , groenlandia , oligarcas
No parece mala idea
Son su principal apoyo
Ya no por Palomares, más por la venta de la Florida que aún estamos esperando cobrar lo pactado después de ayudarles a independizarse.