Hacer frente al chantaje imperialista de Trump sobre Groenlandia

Las empresas extractivas estadounidenses codician la riqueza mineral de Groenlandia. Los multimillonarios de la tecnología y Wall Street cercanos a Trump ya han invertido allí. Y parte de la derecha libertaria fantasea con convertir Groenlandia en un patio de recreo desregulado para el capital. Europa debe enfrentar a esos oligarcas.

3 comentarios
Kamillerix
Veamos pues: "Europa debería responder al chantaje de Trump con medidas específicas dirigidas no a los consumidores estadounidenses, sino a los multimillonarios estadounidenses"
No parece mala idea o_o
Son su principal apoyo
pirat
Los españoles deberían avisarles de que los gringos no son de fiar, no pagan... ni cumplen sus acuerdos.
Ya no por Palomares, más por la venta de la Florida que aún estamos esperando cobrar lo pactado después de ayudarles a independizarse.
Don_Pixote
Cambiar el nombre de Groenlandia ofcialmente por Epsteinland o Wokeland, ya veras que pronto se le van la ganas de comprarla
