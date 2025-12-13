edición general
¿Se ha detectado el eco de un universo paralelo?

En 2019, los observatorios LIGO y Virgo detectaron una onda gravitacional muy breve y extraña, llamada GW190521. Al principio se atribuyó a la fusión de dos agujeros negros, pero su forma inusual hizo pensar en otras posibilidades. Un grupo de científicos chinos propone que la señal no se originó en nuestro universo, sino en otro paralelo. Según su modelo, la colisión de agujeros negros en ese cosmos creó un agujero de gusano, y la onda viajó por él hasta nuestros detectores.

estemenda #1 estemenda
No soy experto, que le pregunten a Mouliá.
0 K 12
Ferran #4 Ferran
#1  media
0 K 11
borteixo #2 borteixo
Nah era un eructo del dandy.
0 K 10
#3 ombresaco
Desde mi ignorancia, si se ha recibidonel eco de unverso paralelo, es que no es tan paralelo, no?
0 K 10
Magog #5 Magog *
#3 en el hipotético caso de existir, que sean paralelos no significan que sean inalcanzables per se, depende de la burbuja en la que nos encontremos (todo esto asumiendo que exista, claro, antes de que nadie me diga que fumo y tal)
Se supone (se supone) por la parte que ha tehorizado seriamente estos temas, que serían invisibles (en el sentido de no poder detectalos o inalcanzables (en el sentido de que no podríamos saber que pasa, como una ley que te impida ver mas lejos de tu propio universo), pero vamos, que no es que muchos estén estudiando estos temas, posiblemente sea una mandanga espacial que no se conocía aún
0 K 10

