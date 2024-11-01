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Guía Definitiva de Self-Hosting 2026: 50 herramientas para recuperar tu privacidad

Guía Definitiva de Self-Hosting 2026: 50 herramientas para recuperar tu privacidad

En un 2026 donde la nube parece tener el control total de nuestros datos, el movimiento Self-Hosted se ha convertido en una necesidad de soberanía digital. Alojar tus propios servicios no solo te otorga privacidad, sino que elimina las suscripciones mensuales.

| etiquetas: docker , inteligencia artificial , privacidad , software libre
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15 comentarios
24 5 1 K 87 tecnología
Comentarios destacados:    
beltzak #4 beltzak *
Pero esto en realidad no es una guía, es más bien un listado con una breve descripción de software auto alojado.

Y si queréis un listado. Ya os pongo un maravilloso listado. Tengo de dos colores, uno pastel y el otro terminal.

awweso.me/

awesome-selfhosted.net/

faltan algunas pequeñas joyas en mi opinión.

En vez de Nginx Proxy Manager muchisimo mejor NPMPlus que es un fork en el que el autor corrige bugs y además tienes la opción de integrar CrowdSec para filtrar esas…   » ver todo el comentario
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lgm1976 #8 lgm1976
#4 Todo es mejorable, que duda cabe. Gracias por tu aporte.
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#1 rbrn
Para cómics Kavita o Komga o YACReader...
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lgm1976 #2 lgm1976
#1 Tomo nota de ellas. {0x1f44d}
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vorotas #6 vorotas
Yo añadiría Proxmox para maquinas virtuales y contenedores LXC, y con eso en una misma máquina puedes tener todos esos servicios. Yo lo tengo así en casa. :-)
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lgm1976 #10 lgm1976
#6 Tomo nota para próximas amplicaciones o guías/listados. Gracias por el aporte.
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tommyx #12 tommyx
Para gestionar docker os recomiendo dockhand. Una maravilla
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elTieso #13 elTieso
Me encantan estos envíos de informática donde no entiendo nada y pienso ¡ay vá qué gente tan lista! :-D
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lgm1976 #15 lgm1976
#13 Pues dale Like y Suscríbete. xD
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paumal #14 paumal
Os regalo una idea millonaria: vendedlo. Sacadlo como un producto para aquellos a los que nos gustaría montar eso en casa y no tenemos ni puta idea de por donde empezar.
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#7 Suleiman
Añadiría también:

Grimmory
github.com/grimmory-tools/grimmory

Para gestión de libros y comics. Muy útil si tienes muchos...

Trek
Para organizar viajesnes muy útil y visual.

github.com/mauriceboe/TREK
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lgm1976 #11 lgm1976
#7 Se agradecen las recomendaciones. Con todos estos comentarios se va generando material para próximas entregas.
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kosako #5 kosako
Gran aporte. Yo estoy sufriendo con Next cloud. Iba bien pero por un error en la sd de la Raspberry ahora ya no me reconoce el server y está la cosa congelada para subir los datos. Y un poco coñazo me está resultando arreglarlo.

Pero en realidad era bastante apañado y te quitas de Google.
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lgm1976 #9 lgm1976
#5 Esperemos que des pronto con la solución. Ya sabes que a la "Old School" nos gustan los retos. :wall:
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
Gracias por el aporte #0
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menéame