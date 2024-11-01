Guía Definitiva de Self-Hosting 2026: 50 herramientas para recuperar tu privacidad

En un 2026 donde la nube parece tener el control total de nuestros datos, el movimiento Self-Hosted se ha convertido en una necesidad de soberanía digital. Alojar tus propios servicios no solo te otorga privacidad, sino que elimina las suscripciones mensuales.
| etiquetas: docker , inteligencia artificial , privacidad , software libre
Y si queréis un listado. Ya os pongo un maravilloso listado. Tengo de dos colores, uno pastel y el otro terminal.
awweso.me/
awesome-selfhosted.net/
faltan algunas pequeñas joyas en mi opinión.
En vez de Nginx Proxy Manager muchisimo mejor NPMPlus que es un fork en el que el autor corrige bugs y además tienes la opción de integrar CrowdSec para filtrar esas… » ver todo el comentario
Grimmory
github.com/grimmory-tools/grimmory
Para gestión de libros y comics. Muy útil si tienes muchos...
Trek
Para organizar viajesnes muy útil y visual.
github.com/mauriceboe/TREK
Pero en realidad era bastante apañado y te quitas de Google.