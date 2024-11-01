¿Es la guerra el último refugio de una élite financiera en quiebra?

El mundo no está asistiendo a una serie de conflictos aislados por caprichos territoriales o diferencias religiosas, ni tan siquiera para llevar la democracia a determinados países. Lo que vemos en las estepas de Ucrania, en las costas de Gaza, en el Golfo Pérsico y en las crecientes tensiones en el Estrecho de Taiwán no son más que los síntomas de una enfermedad mucho más profunda: el colapso sistémico del modelo financiero de Occidente. Mientras los medios de comunicación nos saturan con narrativas de “buenos contra malos”.
Pero eso nunca es suficiente, y la guerra puede dar ingentes beneficios. Sobre todo, si los que toman las decisiones te dan información de los futuros pasos para que puedas especular a gusto.
Primero fueron los recursos naturales del planeta: los explotamos como si no hubiese un mañana, como si fuesen una fuente inagotable de riqueza. Agotadas las minas, cansadas las tierras, agotados los pozos, esquilmados los bancos de pesca el siguiente objetivo fue el propio ser humano. La economía crece gracias a la explotación sin límite del mejor recurso del ser humano: el esfuerzo sin límite y… » ver todo el comentario