La Guardia Revolucionaria Islámica iraní declara el cierre del paso marítimo de Ormuz solo a buques de Estados Unidos, Israel, Europa y sus aliados occidentales [EN]

El anuncio se realizó el jueves a través de la emisora estatal iraní IRIB, según informó NDTV. La declaración sugiere que los países no occidentales aún podrían transitar buques por el estrecho. China e India son los principales destinos del petróleo y el GNL que viajan a través del estrecho, alrededor del 20% del petróleo y el GNL del mundo pasa por Ormuz.

azathothruna
Si se ve a barcos chinos pasando tranquilitos, que diran los fachas, magas y demas fauna?
@suppiluliuma aun niega la humanidad de los palestinos? solo reconociendo a los ucranianos?
woody_alien
#4 A los chinos e indios los atacaran los kurdos xD
A_Ramos
Toma tariffs. :hug:
ixo
#1 Impuesto revolucio-iranio. xD
Atusateelpelo
¿No seria un puntazo que permitiese pasar buques españoles solo para joder a Trump?
Mltfrtk
Todo mi apoyo al cierre del estrecho para los saqueadores asesinos y sus lamebotas.
albx
Irán impone sanciones a EE.UU y Europa.
Las vueltas que da el mundo.
rafeame
Eso no tranquiliza mucho. Y no por Irán.
