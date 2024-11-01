La Guardia Revolucionaria Islámica iraní declara el cierre del paso marítimo de Ormuz solo a buques de Estados Unidos, Israel, Europa y sus aliados occidentales [EN]

El anuncio se realizó el jueves a través de la emisora estatal iraní IRIB, según informó NDTV. La declaración sugiere que los países no occidentales aún podrían transitar buques por el estrecho. China e India son los principales destinos del petróleo y el GNL que viajan a través del estrecho, alrededor del 20% del petróleo y el GNL del mundo pasa por Ormuz.
| etiquetas: oriente medio , iran , ormuz , ue , ee.uu. , israel , india , china
@suppiluliuma aun niega la humanidad de los palestinos? solo reconociendo a los ucranianos?
Las vueltas que da el mundo.