La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber derribado un caza de ataque estadounidense F-15E cerca de la frontera suroeste del país, según informa la agencia de noticias semioficial Tasnim. El ejército estadounidense ha negado estas informaciones
Cuando los follacabras derriban avión occidental (las pocas veces que lo han hecho), lo muestran hasta la saciedad, mostrando todos los detalles, todos los restos, todos los números de serie de las piezas.
Esperando estoy ver los restos del avión ...
Bueno, en realidad es que por culpa de los chips de lavadoras que usan en los aviones de EEUU ha sido todo cosa de fuego amigo...
Derribados en Kuwait, donde los civiles les dan las gracias por el trabajo que hacen.
Por cierto, por lo que se comenta, fueron derribados por F-18 de kuwait, con el gatillo fácil, y con mas nervios que uno con párkinson robando una tienda de campanas.
Esperando estoy ver los restos del avión ... se me ha olvidado especificar que era ver los restos de un avión "de los buenos" en suelo iraní.
También es verdad que cuando un ucraniano muere regresa a la motherland, que resulta ser Rusia.