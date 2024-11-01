edición general
La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber derribado un avión de combate estadounidense, Estados Unidos lo niega [ENG]

La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber derribado un caza de ataque estadounidense F-15E cerca de la frontera suroeste del país, según informa la agencia de noticias semioficial Tasnim. El ejército estadounidense ha negado estas informaciones

#1 Grahml
Pues creo más a Irán que a Trump.
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero *
#1 Yo de lo que me dicen no me creo nada ... de lo que veo la mitad.

Cuando los follacabras derriban avión occidental (las pocas veces que lo han hecho), lo muestran hasta la saciedad, mostrando todos los detalles, todos los restos, todos los números de serie de las piezas.


Esperando estoy ver los restos del avión ...
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
#2 Quien no se ha encontrado pilotos americanos andando por el desierto:

twitter.com/i/status/2028873968778944798

www.instagram.com/reel/DVaE4cdlEYD/

Bueno, en realidad es que por culpa de los chips de lavadoras que usan en los aviones de EEUU ha sido todo cosa de fuego amigo...
Mauricio_Colmenero #7 Mauricio_Colmenero *
#5 Desierto ... pero de que PUTO DESIERTO ME HABLAS, empanado ....


Derribados en Kuwait, donde los civiles les dan las gracias por el trabajo que hacen.

Por cierto, por lo que se comenta, fueron derribados por F-18 de kuwait, con el gatillo fácil, y con mas nervios que uno con párkinson robando una tienda de campanas.


Esperando estoy ver los restos del avión ... se me ha olvidado especificar que era ver los restos de un avión "de los buenos" en suelo iraní.
eltxoa #9 eltxoa
#7 Vi el vídeo ayer. No se está notando la IA nada de nada en esta guerra.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#7 Ays criaturita. Que tenso te veo gritando e insultando. ¿Cual fue la otra cuenta que te banearon?

Al cubo de los ignores.
#11 Pivorexico
#2 Esta jodido creer a follacabras como dices o a la coalición de pederastas ..
Huaso #12 Huaso
#11 coalición Epstein he leído por ahí que la llaman xD
mmlv #4 mmlv
Parece que la versión del ejercito yanki es que el avión "se estrelló"

english.mathrubhumi.com/amp/news/world/fourth-united-states-f15-jet-cr
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Puta gravedad {0x1f602}
antesdarle #3 antesdarle *
Es impresionante el relato que mantienen Estados Unidos y Rusia en sus delirios, no sufren bajas, la guerra no les afecta, sus soldados son inmortales y sus aviones son indestructibles. Son un portento de la naturaleza. Una raza superior. Que tios.
eltxoa #8 eltxoa
#3 Pero si los que no sufren bajas son los ucranianos. Bajas rusas hemos visto millones desde el día 1.

También es verdad que cuando un ucraniano muere regresa a la motherland, que resulta ser Rusia.
#13 mstk
Habrá sido fuego amigo.
