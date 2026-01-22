El guardia que 'descubrió' el Alvia una hora después del choque: "Nos dijeron que había un solo tren, aquello era el infierno"

El agente Arturo Carmona fue quien advirtió que había otro tren accidentado tras ayudar en el Iryo, y cuando llegó al "infierno" del Alvia, una hora después del choque, informó a la central de Adif de que había muertos: "No sabían el alcance". Y en pleno «infierno», como él mismo lo llama, después de socorrer casi a oscuras a las víctimas del Iryo, y tras descubrir el Alvia accidentado a unos 800 metros, al fijarse en «un grupo de pasajeros que venía caminando como de la nada, a los que les pregunté y me dijeron: 'Es que venimos del otro tren'»
por otro lado, decir que "descubrio" el alvia cuando hay una llamada de 50 minutos antes al 112 diciendo que hay un alvia implicado y adifv lo ha publicado en redes media hora antes me parece de tener unos señores huevos (y estoy teniendo en cuenta que esto es "elmundo.es").
y todo esto dando por hecho que la cronologia es esa y no la que dice la otra parte implicada
"Adif, que ya a las 20.13 horas publicó un tuit sobre el Alvia «descarrilado», no supo que ese Alvia era «el infierno», como dice el guardia Arturo Carmona, hasta como poco una hora después del choque, mientras heridos graves pudieron debatirse entre la vida y la muerte. Y sólo lo supo porque él mismo se lo dijo por teléfono."
Lo que descubrió el Guardia Arturo Carmona era que había multitud de heridos y fallecidos y eso lo comunicó al centro de control de Atocha.
Es cierto que el titular es sensacionalista (como casi todos en todos los medios) pero en el artículo está bien explicado
Increible que la llamada del maquinista del Iryo, le dijeran que tranquilo que no había trenes en las cercanías cuando acababa de cruzarse con el Alvia. Increible el tono, la pachorra y casi chulería en las formas cuando te están diciendo que ha descarrillado, que lleva decenas de pasajeros, que no sabe… » ver todo el comentario
Ya te digo, no sé si tendrán otros sistemas secundarios como GPS (que tiene sus ventajas e inconvenientes), pero aun así entre el tiempo de detección, comunicaciones, y parar semejante peso con la velocidad que tiene.... la desgracia se ha consumado. Aunque el sistema fuera muy moderno y de lo más fiable hoy día, este accidente demuestra que todavía es deficiente