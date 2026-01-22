edición general
El guardia que 'descubrió' el Alvia una hora después del choque: "Nos dijeron que había un solo tren, aquello era el infierno"

El agente Arturo Carmona fue quien advirtió que había otro tren accidentado tras ayudar en el Iryo, y cuando llegó al "infierno" del Alvia, una hora después del choque, informó a la central de Adif de que había muertos: "No sabían el alcance". Y en pleno «infierno», como él mismo lo llama, después de socorrer casi a oscuras a las víctimas del Iryo, y tras descubrir el Alvia accidentado a unos 800 metros, al fijarse en «un grupo de pasajeros que venía caminando como de la nada, a los que les pregunté y me dijeron: 'Es que venimos del otro tren'»

SiempreAContracorriente #2 SiempreAContracorriente
Imagen con la cronología del accidente  media
Battlestar #4 Battlestar
#1 Bueno, según el grafico que aporta #2 fue media hora entre que pasa y lo descubren, pero casi una hora (45-50 mins) entre que pasa y llega el primer sanitario al segundo tren
#5 Ferroviman *
#4 por partes. la noticia dice que pasa una hora hasta que un tio que pasaba por alli descubre el alvia, no hasta que llega el primer sanitario, asi que seria falsa con la cronologia.

por otro lado, decir que "descubrio" el alvia cuando hay una llamada de 50 minutos antes al 112 diciendo que hay un alvia implicado y adifv lo ha publicado en redes media hora antes me parece de tener unos señores huevos (y estoy teniendo en cuenta que esto es "elmundo.es").

y todo esto dando por hecho que la cronologia es esa y no la que dice la otra parte implicada
SiempreAContracorriente #8 SiempreAContracorriente
#5 Sabían mucho antes que el Alvia se había accidentado, pero no tenían ni idea del alcance o la magnitud del desastre.
"Adif, que ya a las 20.13 horas publicó un tuit sobre el Alvia «descarrilado», no supo que ese Alvia era «el infierno», como dice el guardia Arturo Carmona, hasta como poco una hora después del choque, mientras heridos graves pudieron debatirse entre la vida y la muerte. Y sólo lo supo porque él mismo se lo dijo por teléfono."

Lo que descubrió el Guardia Arturo Carmona era que había multitud de heridos y fallecidos y eso lo comunicó al centro de control de Atocha.

Es cierto que el titular es sensacionalista (como casi todos en todos los medios) pero en el artículo está bien explicado
#9 Ferroviman
#8 bueno, para mi no es sensacionalista, es falso, directamente, pero entiendo el punto de vista
SiempreAContracorriente #13 SiempreAContracorriente *
#9 #11 ponen 'descubrió' entre comillas. Eso da a entender que no es así literalmente. Eso me ha hecho leer el artículo para descubrir a qué se refería. El problema es quedarte sólo con el titular y no tener eso en cuenta, ni el resto de lo que se narra.
blak #11 blak
#2 Una cronología que contradice directamente el titular...
#7 lestat *
Está claro que hay muchas personas implicadas en todo esto que no serán culpables quizás de lo ocurrido pero que claramente no están a la altura de los cargos y responsabilidades que ocupan.

Increible que la llamada del maquinista del Iryo, le dijeran que tranquilo que no había trenes en las cercanías cuando acababa de cruzarse con el Alvia. Increible el tono, la pachorra y casi chulería en las formas cuando te están diciendo que ha descarrillado, que lleva decenas de pasajeros, que no sabe…   » ver todo el comentario
DORO.C #3 DORO.C
Este artículo es oro.
Febrero2034 #6 Febrero2034 *
Vaya sistemas de emergencia de control de trenes si no sabe que pasa o donde está un tren que vale un pastizal.
SeñorMarron #15 SeñorMarron
#6 Sin tener ni idea de si es bueno o no el sistema,ayer creo que fue en la 1 comentaban que la detección de trenes no es un continuo, si no que son distintos puntos de control cada X km (sistema discreto) para detectar el paso de los trenes, conociendo la velocidad entre tramos entiendo que se hará una interpolación para calcular la posición aproximada de cada tren.
Ya te digo, no sé si tendrán otros sistemas secundarios como GPS (que tiene sus ventajas e inconvenientes), pero aun así entre el tiempo de detección, comunicaciones, y parar semejante peso con la velocidad que tiene.... la desgracia se ha consumado. Aunque el sistema fuera muy moderno y de lo más fiable hoy día, este accidente demuestra que todavía es deficiente
#10 hdptest001
El relato es espeluznante, Después de esto se tendrán que revisar muchas cuestiones, porque al igual que pasó con la DANA, en las consecuencias del suceso influyen muchos factores, desde el estado de las infraestructuras, a la inversión, el mantenimiento, la operativa, la regulación, las competencias, los protocolos de emergencia, etc. Y hay fallos, o cuanto menos cosas que mejorar en todas ellas. Lo triste es que parece que últimamente no hay nadie al volante en ningún sitio.
#12 javic
#10 últimamente. Nunca hubo nadie al volante, o esa fue la sensación, hay muchas situaciones: prestige, yak42 , investigación del 11m, antonio angles, miguel carcaño, la colza, las residencias en Madrid...
#1 Ferroviman
que digo una hora, dos horas!!
#14 mstk
nadie del alvia llamó al 112?
