El guardia que 'descubrió' el Alvia una hora después del choque: "Nos dijeron que había un solo tren, aquello era el infierno"

El agente Arturo Carmona fue quien advirtió que había otro tren accidentado tras ayudar en el Iryo, y cuando llegó al "infierno" del Alvia, una hora después del choque, informó a la central de Adif de que había muertos: "No sabían el alcance". Y en pleno «infierno», como él mismo lo llama, después de socorrer casi a oscuras a las víctimas del Iryo, y tras descubrir el Alvia accidentado a unos 800 metros, al fijarse en «un grupo de pasajeros que venía caminando como de la nada, a los que les pregunté y me dijeron: 'Es que venimos del otro tren'»