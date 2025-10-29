La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

Con un coste de 947.000 euros, la Guardia Civil quería 6.700 tricornios para los alumnos, 13.000 para los agentes destinados en la península y 448 para los que están desplegados en las islas Canarias. El Cuerpo estaba dispuesto a pagar un máximo de 47 euros por unidad. Pero aunque se presentó una empresa, este lote quedó desierto a finales de mayo. Por eso se ha tenido que licitar un solo para comprar lo antes posible 2.383 unidades. El precio total ha subido. La Guardia Civil está ahora dispuesta a pagar 60 euros por cada tricornio.