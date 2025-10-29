edición general
La Guardia Civil no encuentra empresa que le suministre tricornios para sus nuevos alumnos: la última fue una de publicidad y eventos

Con un coste de 947.000 euros, la Guardia Civil quería 6.700 tricornios para los alumnos, 13.000 para los agentes destinados en la península y 448 para los que están desplegados en las islas Canarias. El Cuerpo estaba dispuesto a pagar un máximo de 47 euros por unidad. Pero aunque se presentó una empresa, este lote quedó desierto a finales de mayo. Por eso se ha tenido que licitar un solo para comprar lo antes posible 2.383 unidades. El precio total ha subido. La Guardia Civil está ahora dispuesta a pagar 60 euros por cada tricornio.

angelitoMagno #4 angelitoMagno
Porque claro, la posibilidad de que existiera un organismo público que fabricase y suministrase uniformes a los cuerpos del estado que los necesiten, ni se plantea.
11 K 138
Mikhail #5 Mikhail
#4 ¡Que te calles, comunista! ¿Cómo se va a dedicar el Estado a proveer servicios básicos esenciales? :-S
4 K 50
#6 Poll
#5 ¿Un tricornio como bien básico esencial?
No lo veo.
Que entreguen las armas, se disuelvan, y el que pueda que se haga policía nacional.
2 K 23
Mikhail #16 Mikhail
#6 En eso estoy de acuerdo, pienso que hace tiempo que los cuerpos de seguridad deberían ser exclusivamente civiles. Lo de bien básico esencial me refiero a la uniformación de las FFCCSSE. Si el servicio de seguridad de la sociedad es un servicio básico que provee el estado, proporcionarles uniformes debe ser un servicio básico también. Ya que el uniforme sea un tricornio o un "bearskin" como el de los granaderos ingleses es cuestión de gustos.  media
0 K 8
#7 unocualquierax
#4
"Gorros Cornelio, SA" salen más baratos.

En serio : que se ponga la gorra y se dejen de chorradas.
0 K 8
makinavaja #8 makinavaja
#4 De eso se encarga la empresa de uniformes del Corte Inglés, de toda la vida....
2 K 26
camvalf #9 camvalf
#4 Tu sabes la cantidad de "favores" que se perderían si el estado crease una empresa para la fabricación de equipamientos para los profesiones de los servicios públicos donde lo importante fuera la calidad del equipo y no lo que me van a dar por comprárselo a XXXX
0 K 13
#14 Hoypuedeserungrandia
#4 Lo veo!! Una empresa publica que fabrique las chichoneras de los picolos, las porras homologadas, las pelotas de goma de los antidisturbios y cosillas así, también deberían mejorar las protecciones de estos últimos, porque cuando entran a disolver una manifestación de jubilados pidiendo una pensión digna, resultan trescientos policías heridos y dos abuelos con pequeñas contusiones.
0 K 7
ChatGPT #1 ChatGPT
Seguro que en el chino hay disfraces de guardia civil con tricornios y con esos van que se matan. Y si no, que se ponga un casco vikingo que total para hacer el ridículo….
5 K 46
Robus #13 Robus
#1 o un bolso de charol en la cabeza... :troll:
0 K 13
anonimo115 #2 anonimo115
¿Han preguntado a Antonio recio?
1 K 13
ChatGPT #10 ChatGPT *
Lo gracioso del tricornio es que es un indicador perfecto para saber cuando un guardia civil no está trabajando en lo que se supone que debería estar haciendo. Si lleva el tricornio es que está en algún evento, raíz dile a alguna virgen, en algún sarao, “guardando” (haciendo bonito en la puerta ) un edificio donde trabaja algún VIP del gobierno, etc.
0 K 10
Andreham #12 Andreham
La Guardia Civil no está dispuesta a pagar nada.

Lo que está dispuesta es a coger dinero de los demás para sus rituales.
0 K 8
#3 unocualquierax
Buscan que les pongan los cuernos.
Y no sólo 2, quieren 3 !
0 K 8
Olepoint #11 Olepoint
¿ Han probado en el chino de la esquina ? Pues que corran, que los chinos están cerrando y pasándose al negocio de la hosteleria.
0 K 7
Blackat #15 Blackat
Pueden probar un sombrero de papel....
0 K 6

