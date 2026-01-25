Guadianescos del móvil: esa gente que tarda días en contestar un mensaje

La conversación parece fluir y, de repente, silencio. De repente, silencio absoluto. El “escribiendo” desaparece. La conversación se interrumpe. El último mensaje, que exigía respuesta, no la recibe. Te quedas mirando el móvil como un bobo. Puede ser que a la otra persona le haya surgido algo. Puede ser que tenga otro mensaje urgente que responder. Puede ser que le haya caído un piano en la cabeza... Visible en modo lector.
Te garantizo que es así.
A no ser que vea la notificación y sea algo inmediato, una urgencia.
Antes te pagaban por llevar un busca y estar disponible todo el tiempo, ahora es "lo normal". Los adictos al móvil exigentes con los demás os podéis ir a tomar aire fresco un rato.
Y los que me entran por otras aplicaciones, que también, aunque menos. Pero ahí están.