Guadianescos del móvil: esa gente que tarda días en contestar un mensaje

La conversación parece fluir y, de repente, silencio. De repente, silencio absoluto. El “escribiendo” desaparece. La conversación se interrumpe. El último mensaje, que exigía respuesta, no la recibe. Te quedas mirando el móvil como un bobo. Puede ser que a la otra persona le haya surgido algo. Puede ser que tenga otro mensaje urgente que responder. Puede ser que le haya caído un piano en la cabeza... Visible en modo lector.

BastardWolf #1 BastardWolf
Tengo amigos que tardan en contestar varios dias, a veces un par de semanas... a veces no contestan... Se que no se puede exigir a las personas que esten disponibles cuando tu quieres, y que a veces necesitamos tiempo para encontrar un momento y ganas para coger el movil y responder, pero me resulta exagerado y cuando estoy en momentos un poco de bajona si que llega a afectarme y a sentir que quiza les resulto indiferente
Moixa #4 Moixa
#1 a mí me parece que son así, con todos.
BastardWolf #10 BastardWolf
#4 Si, ya lo he hablado con otros amigos comunes y me cuentan que les pasa lo mismo, asique no hay nada personal detras de esto
Apotropeo #5 Apotropeo
#1 la próxima " bajona", no te lleves mal rato pensando que quiza les resultas indiferente .
Te garantizo que es así.



BastardWolf #7 BastardWolf
#6 #5 no soy insistente y dejo bastante espacio, lo de pensar que soy pesado seria una actitud de autocastigo que no ayuda nada y que se que no es asi. El tema esque a mis amigos tambien les estan pasando cosas, algunas muy buenas y algunas muy malas, y tienen el foco de atención puestas en ellas...
fofito #6 fofito
#1 igual es que lo que les resultas es pesado?
#8 Febrero_2026
#1 Yo respondo solo por las noches, cuando tengo a mis hijos durmiendo, y te aseguro que es así con todos menos con mi mujer y porque ya se ha quejado.

A no ser que vea la notificación y sea algo inmediato, una urgencia.
Ratef #2 Ratef
La esclavitud del móvil y a lo que debería ser normal le llaman guadianescos, lo que hay que leer.

Antes te pagaban por llevar un busca y estar disponible todo el tiempo, ahora es "lo normal". Los adictos al móvil exigentes con los demás os podéis ir a tomar aire fresco un rato.
Connect #3 Connect
Yo soy de esos. Pero recibo muchísimo whatsapp. Estoy con alguien y de repente me entra otro más urgente. Puede ser mi padre. Y una cosa lleva a la otra. Cuando me doy cuenta se me han acumulado. Y no estoy en grupos. Son whatsapps de trabajo o de familia. Así que de vez en cuando me siento y voy contestando. A veces pueden pasar tres días.

Y los que me entran por otras aplicaciones, que también, aunque menos. Pero ahí están.
#9 Toponotomalasuerte
Yo lo hago y respeto que me lo hagan. Es normal y no es nada personal. Yo no me lo tomo mal.
