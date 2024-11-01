edición general
Grupo proisraelí criticado por incluir a Ms. Rachel en su lista de «Antisemitas del Año» y dejar fuera a figuras de extrema derecha

StopAntisemitism, un grupo proisraelí que nombra al «Antisemita del Año», fue objeto de duras críticas por nominar a la educadora infantil de YouTube, Ms. Rachel, mientras que omitía a figuras más extremistas de la derecha. El grupo fue objeto de críticas por la lista, en particular por la inclusión de la Ms. Rachel, que se ha convertido en una abierta defensora de los niños de Gaza, en lugar del supremacista blanco Nick Fuentes, quien escribió en las redes sociales que se sentía menospreciado por su exclusión.

| etiquetas: sionismo , antisemitismo , genocidio , palestina , gaza , israel
JanSmite #2 JanSmite
Para el que no lo sepa, Ms. Rachel hace canciones infantiles, es educadora infantil, tiene canal en Youtube desde 2019, y es defensora de los derechos de los niños, incluyendo los de los niños de Gaza, a los que ha puesto cara, humanizado, en sus vídeos, como el del meneo.

Ya la acusaron en su día, el mismo grupo, de estar financiada por Hamas:

www.newsweek.com/ms-rachel-calls-out-the-new-york-times-over-coverage-

Por cierto, relacionada:

www.meneame.net/story/ms-rachel-acusada-antisemitismo-hablar-favor-nin
RoterHahn #6 RoterHahn
#2
Creo que quitando Alemania e Israel, a estas alturas, no hay nadie con 2 dedos en el frente que se crea esas acusaciones de antisemitismo que propagan todas esas organizaciones.
Más bien están blanqueandose, y perdiendo la credibilidad que en su dia "pudieron" tener.
#7 soberao *
#2 Como el neonazi del gobierno de Israel, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, cuando fue a denigrar a los activistas de la flotilla, que publica un vídeo revisando uno de los barcos y critica que haya una caja con fórmula para bebés. Así de sádicos son que consideran el alimento para bebés como ayuda a terroristas. www.youtube.com/shorts/csa8o3-YPHo
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
A ver quién coño creéis que está financiando a la extrema derecha.
#4 txepel *
Por hacer un programa con una niña con pierna amputada de Gaza. Que ves el vídeo y no puedes más que sentir ternura.

Ellos mismos, estos hijos de la gran puta, son los mayores insufladores de antisemitismo del mundo.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo de Nick Fuentes es lo mejor que veréis esta semana xD
elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Por cada señalamiento que hacen, se terminan retratando más...
