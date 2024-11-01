Grupo proisraelí criticado por incluir a Ms. Rachel en su lista de «Antisemitas del Año» y dejar fuera a figuras de extrema derecha  

StopAntisemitism, un grupo proisraelí que nombra al «Antisemita del Año», fue objeto de duras críticas por nominar a la educadora infantil de YouTube, Ms. Rachel, mientras que omitía a figuras más extremistas de la derecha. El grupo fue objeto de críticas por la lista, en particular por la inclusión de la Ms. Rachel, que se ha convertido en una abierta defensora de los niños de Gaza, en lugar del supremacista blanco Nick Fuentes, quien escribió en las redes sociales que se sentía menospreciado por su exclusión.
Ya la acusaron en su día, el mismo grupo, de estar financiada por Hamas:
Por cierto, relacionada:
Creo que quitando Alemania e Israel, a estas alturas, no hay nadie con 2 dedos en el frente que se crea esas acusaciones de antisemitismo que propagan todas esas organizaciones.
Más bien están blanqueandose, y perdiendo la credibilidad que en su dia "pudieron" tener.
Ellos mismos, estos hijos de la gran puta, son los mayores insufladores de antisemitismo del mundo.