Grupo proisraelí criticado por incluir a Ms. Rachel en su lista de «Antisemitas del Año» y dejar fuera a figuras de extrema derecha  

StopAntisemitism, un grupo proisraelí que nombra al «Antisemita del Año», fue objeto de duras críticas por nominar a la educadora infantil de YouTube, Ms. Rachel, mientras que omitía a figuras más extremistas de la derecha. El grupo fue objeto de críticas por la lista, en particular por la inclusión de la Ms. Rachel, que se ha convertido en una abierta defensora de los niños de Gaza, en lugar del supremacista blanco Nick Fuentes, quien escribió en las redes sociales que se sentía menospreciado por su exclusión.