edición general
5 meneos
48 clics
Groenlandia no es un capricho: estas son las razones por las que Trump la quiere a toda costa

Groenlandia no es un capricho: estas son las razones por las que Trump la quiere a toda costa

Bajo el hielo de la mayor isla del mundo hay oro, tierras raras, gas y petróleo por valor de miles de millones, un botín estratégico que explica por qué Trump insiste en quedarse con Groenlandia y evitar que China o Rusia se adelanten. Con más de dos millones de kilómetros cuadrados —y con tres cuartas partes de su superficie cubiertas de nieve y hielo— Groenlandia es, literalmente, una mina de oro aún por explotar. Y no solo de oro: también uranio, cobre y, sobre todo, tierras raras.

| etiquetas: groenlandia , capricho , razones , trum , quiere , toda , costa
4 1 3 K 27 actualidad
16 comentarios
4 1 3 K 27 actualidad
Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon
"no es un capricho...", "estas son las razones...", el progrerio mediatico (controlado por la derecha) lavando el cerebro a los borregos para justificar que nos invadan y nos roben en la jeta.

Es muy burdo pero vamos con ello
7 K 89
security_incident #9 security_incident
#1 tal cual
0 K 17
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
".... y evitar que China o Rusia se adelanten..".

¿Alguien ha escuchado que los chinos o los rusos se quieran quedar y/o invadir Groenlandia? porque por querer hasta España se querría quedar con Groenlandia, pero lo moral y lo que es. es que Groenlandia es para los groenlandeses y para los daneses.
7 K 83
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#2 Y fíjate con qué poca sutileza ya nos ponen dos opciones únicas: o la invade Trumpeto, o la invaden los chinos y los rusos.
No se contempla, por ejemplo, que haya un contingente europeo de disuasión y que Rusia y China lo mismo no tienen ganas de meterse en guerras con el resto de Europa.
2 K 33
powernergia #4 powernergia
Me hacen mucha gracia todos estos sesudos análisis geopolíticos sobre Groenlandia, igual que sobre otras ocurrencias de Trump, como si hubiera una concienzuda planificación en cada uno de sus pasos.
EEUU nunca ha tenido ningún problema para explotar todos los recursos que puedan haber en Groenlandia, y si sus empresas no han estado demasiado interesadas es porque no son verdaderos recursos extraíbles, como siempre se confunden reservas con recursos extraíbles.
En cuanto al interés estratégico…   » ver todo el comentario
5 K 49
#11 marcotolo
propaganda para gilipollas...
quien escribio esta mierda debe tener a su familia, vecinos y demas muy orgullosos gracias a sus "trabajo"
1 K 27
Cosmos1917 #5 Cosmos1917 *
El imperio yankee en unos años: "quiero invadir Irlanda y Canadá también"

Mass Mierda y gobiernos occidentales: "Deeply concern, pero lo que pasa es que no quieren que China o Rusia se adelanten"

Y así todo.
1 K 20
#3 cederrón *
el día que se entere que en España tenemos jamón serrano, paella, semana santa, el Rocío, etc., nos invade también

y le cantaremos:

Ay, americano'
Vienen a España guapo′ y sano'
Viva el tronío
De ese gran pueblo con poderío
0 K 17
#15 indi11
#3 cánticos y procesiones en su honor... www.youtube.com/watch?v=umwVxAs11Zc
0 K 6
pitercio #13 pitercio *
Trump quiere el coño de tu hija antes que otros se adelanten. Insiste de hecho.
0 K 16
suppiluliuma #10 suppiluliuma *
#0 Segú tú, la frase "los nazis invadieron la Unión Soviética para asentar en su territorio a colonos alemanes y quedarse con sus recursos naturales, especialmente petróleo" es una justificación de los nazis. :shit:

Y, de todas formas, la notica es errónea. Trump ha invadido Groenlandia porque quiere ver a EEUU más grande en los mapas.
0 K 11
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#10 Corrección: Trump no "ha invadido" nada. Quiere invadir Groenlandia. Otra cosa es que le dejen.
0 K 11
arturios #14 arturios
A ver, si tiene tantas riquezas, oro, petróleo, uranio, cobre y tierras raras ¿Qué coño hace Dinamarca que no los explota? ah! ¿que estar enterrada bajo KILÓMETROS de hielo lo hace inviable para cualquier país del mundo?

No creo que Trump tenga inteligencia suficiente como para entender eso, sólo quiere un cacho más de terreno, y tal vez, quizás, es posible, que algún asesor se de cuenta que puede ser un buen sitio para bloquear a barcos chinos y rusos e impedir el libre mercado y le haya camelado, pero hasta eso lo dudo.
0 K 10
meroespectador #6 meroespectador
Si es por las tierras raras, ya verás cuando se entere de lo de Murcia...
0 K 7
txutxo #7 txutxo
¿Y no será que también querrá colocar unos cuantos misiles por allí "porsiaca"?
0 K 7
#16 Tecar
Sí es un capricho, y grande además.
0 K 7

menéame