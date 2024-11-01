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El gran timo de la leche ¿Cuál deberías beber?

El gran timo de la leche ¿Cuál deberías beber?

En este video vamos a ver las diferencias reales entre la leche entera, semi desnatada y desnatada y cuál es mejor. También haremos 2 catas a ciegas, con leche sin lactosa, A2 y sin homogenizar, para ver si realmente se nota la diferencia. Finalmente también hablaremos y probaré leche cruda. ¿Es realmente tan peligrosa?

| etiquetas: alimentación , leche , salud
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8 comentarios
4 1 1 K 34 cultura
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Ostia....

La grasa son calorias y de ahi vienen la semi y la desnatada.

Todo lo demas vale, pero engaño nada: esa grasa, sino la quemas, va a grasa tuya...
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#4 MPR *
#1 Sin ver el vídeo: mucha gente dice que es una tontería/timo porque la leche entera de por sí ya aporta muy pocas calorías y la diferencia entre entera y semidesnatada unas 20Kcal/100ml, es "despreciable" a no ser que te tomes varios litros de leche al día.

Por comparar: 100ml de leche entera aportan unas 65Kcal y 100 gr de lentejas unas 350Kcal

Si no puedes tomar leche entera porque engorda tomar lentejas, con casi 15 veces más diferencia de calorías, debe ser una locura. :-D
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Priorat #7 Priorat *
#4 Esa excusa sirve exactamente para todo lo que se come.

Un vaso de leche entera son 160kcal. Uno de leche desnatada son 70kcal. Son 90kcal de más.

Haciendo en el gimnasio fuerza gasto unas 350kcal a la hora, son más de 15min de ejercicio de fuerza (o 22min de Yoga Vinyasa).

¿Vas a hacer 15min más de ejercicio al día para compensar?
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Potemkin_ #8 Potemkin_
#1 El que piensa que tomar grasa natural de lácteos o de panceta se le va a quedar en "grasa suya" es como pensar que si te comes un chuletón se te va ha poner el músculo mas grande, porque la proteina se te va a " proteina tuya".

La grasa de la leche ayuda a digerir y metabolizar los nutrientes, entre ellos la lactosa que es el azúcar de la leche. Y si dejamos las galletas y bollería industrial o echar azúcar al café, verás como se deja la preocupación por las calorías de la leche que ya de por sí, tiene poquísima grasa " natural ".
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DaniTC #5 DaniTC *
Yo no me acuerdo del sabor, pero mi abuela la hervía nada más salir se la vaca y lo único que recuerdo es que salía una cantidad bárbara de nata.

Ahora de vez en cuando compro fresca y la verdad es que se nota bastante el sabor.
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
De pequeño consumíamos leche de vaca de verdad, la de hervir en casa y cuando eso acabó y pasamos a la leche entera de brick, menuda caca, sin sabor, como beber agua blanca.
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Milmariposas #3 Milmariposas
Ninguna. Se puede vivir y tener una alimentación correcta sin ingerir una leche llena de "cosas raras"... Y tomar calcio a través de muchos otros alimentos.
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MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo
#3 la leche no está llena de cosas raras, pero, en efecto, no es necesaria. Es un alimento más, intolerancias y alergias aparte.
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menéame