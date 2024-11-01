El gran timo de la leche ¿Cuál deberías beber?

En este video vamos a ver las diferencias reales entre la leche entera, semi desnatada y desnatada y cuál es mejor. También haremos 2 catas a ciegas, con leche sin lactosa, A2 y sin homogenizar, para ver si realmente se nota la diferencia. Finalmente también hablaremos y probaré leche cruda. ¿Es realmente tan peligrosa?