El gran timo de la leche ¿Cuál deberías beber?

En este video vamos a ver las diferencias reales entre la leche entera, semi desnatada y desnatada y cuál es mejor. También haremos 2 catas a ciegas, con leche sin lactosa, A2 y sin homogenizar, para ver si realmente se nota la diferencia. Finalmente también hablaremos y probaré leche cruda. ¿Es realmente tan peligrosa?
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La grasa son calorias y de ahi vienen la semi y la desnatada.
Todo lo demas vale, pero engaño nada: esa grasa, sino la quemas, va a grasa tuya...
Por comparar: 100ml de leche entera aportan unas 65Kcal y 100 gr de lentejas unas 350Kcal
Si no puedes tomar leche entera porque engorda tomar lentejas, con casi 15 veces más diferencia de calorías, debe ser una locura.
Un vaso de leche entera son 160kcal. Uno de leche desnatada son 70kcal. Son 90kcal de más.
Haciendo en el gimnasio fuerza gasto unas 350kcal a la hora, son más de 15min de ejercicio de fuerza (o 22min de Yoga Vinyasa).
¿Vas a hacer 15min más de ejercicio al día para compensar?
La grasa de la leche ayuda a digerir y metabolizar los nutrientes, entre ellos la lactosa que es el azúcar de la leche. Y si dejamos las galletas y bollería industrial o echar azúcar al café, verás como se deja la preocupación por las calorías de la leche que ya de por sí, tiene poquísima grasa " natural ".
Ahora de vez en cuando compro fresca y la verdad es que se nota bastante el sabor.