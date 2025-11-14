El gran inversor bajista Michael Burry cierra su hedge fund y advierte de las altas valoraciones

El gestor de activos famoso por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense afirma que los precios de las acciones se han desvinculado de los fundamentos. Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por su apuesta contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, ha decidido cerrar su hedge fund tras advertir que las valoraciones del mercado se han desvinculado de los fundamentos. Scion Asset Management canceló esta semana su registro ante los reguladores de valores estadounidenses.
| etiquetas: michael burry , scion , cortos
Lo difícil no es saber el qué, si no el cuándo.
In May 2017, he returned with an omen of a global financial collapse, but the SPX rose 19% over the next 12 months.
In September 2019, Burry warned of a stock market crash due to a bubble in index ETFs.However, the market grew 15% the following year.
In March 2020, he made a massive bearish bet , but the SPX is up a staggering 72% over the next
… » ver todo el comentario
como cuando los agorer dicen que se cane las critos, al dia siguiente, subidón. hace tiempo que no hablan ahora que lo pienso...
youtu.be/WeMe2_yXw8A?si=kIhfU0W4Lqph5RsN