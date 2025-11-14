El gran inversor bajista Michael Burry cierra su hedge fund y advierte de las altas valoraciones

El gestor de activos famoso por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense afirma que los precios de las acciones se han desvinculado de los fundamentos. Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por su apuesta contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera de 2008, ha decidido cerrar su hedge fund tras advertir que las valoraciones del mercado se han desvinculado de los fundamentos. Scion Asset Management canceló esta semana su registro ante los reguladores de valores estadounidenses.