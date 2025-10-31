Cómo las compañías de Inteligencia Artificial mantienen la deuda fuera de sus balances

La burbuja .com fue financiada con inversiones en el capital de las empresas. Así que cuando explotó, su impacto fue manejable. Ahora hay un enorme crecimiento del gasto de desarrollo de la IA basado en deuda, que las grandes tecnológicas procuran mantener fuera de sus balances, titulizándola y repartiéndola por los mercados financieros. Esa deuda sería fallida si el crecimiento de los ingresos por la IA no acompaña al volumen de la inversión, o si éste retorno se demora. En 5 años, quizá 3, esos centros de datos serán obsoletos.