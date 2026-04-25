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Una gran acampada ilegal de personas sin hogar en el corazón de la Casa de Campo: "Hay robos, no respetan nada... Antes había sólo una tienda y ahora hay 30"
Aumenta el asentamiento en el pulmón madrileño entre las quejas vecinales por el deterioro del área protegida y por el 'efecto llamada'.
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:
vivienda
,
crisis
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relacionadas
#10
GeneWilder
#6
La clase política es un mal chiste. Nuestros administradores son de muy baja calidad.
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K
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#17
Dragstat
#9
independientemente de donde venga, cualquier trabajador debería de poder permitirse un alojamiento mínimo. Si se le ha dado trabajo es porque es útil a la sociedad. Situaciones como esta son una vergüenza:
"Entre quienes conviven en el asentamiento está también la historia de un matrimonio que no quiso hablar, pero que, al salir de su tienda explicó que se marchaban a trabajar"
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#20
Pitchford
#17
Por supuesto que cualquiera que trabaje debería de tener capacidad para alquilar una vivienda mínima, aunque gane el SMI. Si se permite que aumente la población residente en 500.000 personas al año, habría que haber puesto los medios para aumentar el número de viviendas en alquiler o compra en consonancia con esa cifra. Vamos, un desastre.
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#25
soberao
#20
Los trabajos por horas no se traducen en un sueldo a fin de mes por encima del SMI sino en las horas que has echado a fin de mes, que darían un sueldo por encima del SMI si fueran 40 horas semanales.
El SMI no nos libra de la precariedad aunque fije un tope mínimo de lo que se tiene que cobrar.
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#11
Icelandpeople
#9
AJAJAJAAJ
Si es que no hay remedio...
Vas a disfrutar mucho del tercermundismo, como todos los demás.
Una pequeña alegría...
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#14
Pitchford
#11
España tiene que regular la inmigración a lo que la actividad económica necesita o nos vamos a la mierda. No son sostenibles aumentos de población de 500.000 personas al año.
3
K
48
#21
Destrozo
#14
más de media espaEspaña preferimos convivir con inmigrantes antes que con seres como tu
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#23
Cincocuatrotres
#14
Fijate que comentario se ha largado 21, manda huevos!! y tienes mas razon que un santo.
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#18
ExLibris
Si no hay vivienda social, camping social. Por ejemplo, se podría buscar un espacio para libre acampada, con baños y servicios, a 2€ noche...
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34
#1
pepel
30 tiendas en la casa de campo no parecen muchas.
0
K
17
#3
Icelandpeople
#1
Igual en un año tienes 200. Y en donde no es la Casa de Campo ni te cuento.
Y en 3/ 4 años empezarán los trabajadores que no pueden acceder ni a una habitación, como en USA.
Pero bueno, parece que es lo queremos. Así que a disfrutarlo.
5
K
79
#4
GeneWilder
#3
Todo son señales de tercermundización. Por mucho que nos vendan otra cosa.
5
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78
#5
Icelandpeople
*
#4
Efectivamente, así es.
Y a nadie le importa absolutamente una mierda, ni nadie va a hacer nada con la vivienda.
Hasta que un día llega el tercermundismo y te mete una hostia que te deja loco.
Cuestión de tiempo.
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#6
Pitchford
#4
También son señales de dejación de funciones de quienes tienen que hacer cumplir la ley y mantener este parque público en condiciones. Si tienen que hacer más albergues que los hagan, pero esto es un cachondeo.
1
K
29
#8
Icelandpeople
#6
Todos a vivir en albergues.
El libre mercao era esto.
1
K
21
#9
Pitchford
#8
No, si te parece le damos un ático en la Gran Vía a todo el que llegue en una patera.
0
K
18
#16
javi618
#8
Precisamente el sector inmobiliario español es lo contrario al libre mercado, está hiperregulado, inflado a impuestos y con el suelo secuestrado por los ayuntamientos. Si al menos tanto control estatal sirviera para que floreciera la vivienda pública, pero qué va, estamos en mínimos históricos.
Supongo que para los políticos es más importante proteger a los grandes tenedores (incentivo económico) y a los propietarios y rentistas (incentivo electoral).
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K
10
#12
c0re
Los mejores campings en Madrid.
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K
12
#15
Chinchorro
Pero seguro que la CAM, la cual tiene tanto competencias de vivienda como de servicios sociales, poner remedio a esto enseguida.
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12
#7
Jointhouse_Blues
A la lideresa le sobran unos cuantos áticos... Solo digo.
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K
12
#2
GeneWilder
*
El mejor barrio de Tenderloin, el de Madrid.
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K
11
#24
eldelcerro
Vamos camino de bidonville
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9
#22
FunFrock
No entiendo como puede ser, si el PIB va como un cobete y vamos todos en motoneta...
El chavolismo creciendo en España pero seguro q cuando gobierne la Izquierda, se soluciona todo.
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8
#13
Comorr
Maldita ayuso la seguridad empeorando y ella mirando para otro lado
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6
#19
rogerillu
#13
no voy a ser yo quien defienda a Ayuso pero en Barcelona esta pasando lo mismo. Que evidentemente se tiene que hacer algo, y no mirar hacia otro lado como hacen los políticos en general.
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"Entre quienes conviven en el asentamiento está también la historia de un matrimonio que no quiso hablar, pero que, al salir de su tienda explicó que se marchaban a trabajar"
El SMI no nos libra de la precariedad aunque fije un tope mínimo de lo que se tiene que cobrar.
Si es que no hay remedio...
Vas a disfrutar mucho del tercermundismo, como todos los demás.
Una pequeña alegría...
Y en 3/ 4 años empezarán los trabajadores que no pueden acceder ni a una habitación, como en USA.
Pero bueno, parece que es lo queremos. Así que a disfrutarlo.
Y a nadie le importa absolutamente una mierda, ni nadie va a hacer nada con la vivienda.
Hasta que un día llega el tercermundismo y te mete una hostia que te deja loco.
Cuestión de tiempo.
El libre mercao era esto.
Supongo que para los políticos es más importante proteger a los grandes tenedores (incentivo económico) y a los propietarios y rentistas (incentivo electoral).
El chavolismo creciendo en España pero seguro q cuando gobierne la Izquierda, se soluciona todo.