Grabación de cabina de un SU 34 evadiendo misiles Patriot (ruso, subtitulado en inglés)

Esta es la grabación de audio de 2024 de un bombardero ruso SU-34 que tuvo que esquivar varios misiles Patriot lanzados contra él. Con la ayuda (probablemente de un A-50) del operador de radar, el SU-34 interrumpe su misión e intenta escapar. El avión sufrió daños con el último impacto, que inutilizó las comunicaciones del navegante. Además, el navegante resultó herido en el brazo. El avión sufrió daños, pero logró regresar a su aeródromo.

etiquetas: misiles patriot , su 34 , guerra de ucrania
17 comentarios
Comentarios destacados:    
Casiopeo
Impresionante el jadeo, la voz de acojone del piloto.
2 K 38
carakola
#15 Se está jugando la vida.
1 K 40
Casiopeo
#16 , claro, y la voz del controlador de tierra también impresiona
0 K 15
#2 Perrota
Grabación...del audio. No hay vídeo.
2 K 27
Ripio
#8 Lo que tiene que oír uno.
Si hubiese hecho blanco aunque sea por proximidad lo hubiese derribado.
No es el caso.
0 K 20
ostiayajoder
#10 Entonces el herido lo fue por algun movimiento raro? Y los daños del avion?
0 K 9
cosmonauta
Parece que los ruskies las pasan putas ahí arriba. ¡Bien!
0 K 18
cosmonauta
¿Solo audio en un vídeo negro? Que desperdicio de entropía
0 K 18
Estoeslaostia
#3 pues es muy emocionante.
4 K 62
#9 arreglenenlacemagico
bueno llevan tambien 4 años esquivando kiev
1 K 10
ostiayajoder
Si el nacegante resulto herido en el brazo es q no esquivaron el misil....
0 K 9
Free_palestine
#4 al parecer fueron varios misiles
3 K 69
Ripio
#4 Si el avión consigue volver a su base es que lo ha logrado.
No hace falta estudiar para saberlo.
2 K 33
ostiayajoder
#6 Igual si q hace falta, por lo q veo....

Un misil anti aereo se acerca explota 'cerca' del avion al q quiere interceptar y lo tira con la metralla....

Aqui la metralla ha herido hasta al navegante.... es q el avion ha resistido el misil, pero el misil ha hecho blanco claramente.
0 K 9
Estoeslaostia
#6 ok.
Pero el misil no volvió.
Nadie piensa en ellos?
0 K 7
Magog
Y todo eso mientras se te sienta un elefante en el pecho....
#4 #6 los dos tenéis razón, hizo blanco pero no derribo.
Esquivarlo, en gran medida, lo hizo, porque la deflagracion es para derribar el avión y no lo consiguió por las maniobras del piloto.
¿Hizo blanco? Se, darle le dio, pero no como habría sido ideal
Gana el piloto, porque no lo derribarón.
No pelearse por estas tontadas, en serio
4 K 56
Don_Pixote
BLYAAAAT
0 K 8

