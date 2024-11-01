Grabación de cabina de un SU 34 evadiendo misiles Patriot (ruso, subtitulado en inglés)  

Esta es la grabación de audio de 2024 de un bombardero ruso SU-34 que tuvo que esquivar varios misiles Patriot lanzados contra él. Con la ayuda (probablemente de un A-50) del operador de radar, el SU-34 interrumpe su misión e intenta escapar. El avión sufrió daños con el último impacto, que inutilizó las comunicaciones del navegante. Además, el navegante resultó herido en el brazo. El avión sufrió daños, pero logró regresar a su aeródromo.