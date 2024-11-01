Grabación de cabina de un SU 34 evadiendo misiles Patriot (ruso, subtitulado en inglés)  

Esta es la grabación de audio de 2024 de un bombardero ruso SU-34 que tuvo que esquivar varios misiles Patriot lanzados contra él. Con la ayuda (probablemente de un A-50) del operador de radar, el SU-34 interrumpe su misión e intenta escapar. El avión sufrió daños con el último impacto, que inutilizó las comunicaciones del navegante. Además, el navegante resultó herido en el brazo. El avión sufrió daños, pero logró regresar a su aeródromo.
Si hubiese hecho blanco aunque sea por proximidad lo hubiese derribado.
No es el caso.
No hace falta estudiar para saberlo.
Un misil anti aereo se acerca explota 'cerca' del avion al q quiere interceptar y lo tira con la metralla....
Aqui la metralla ha herido hasta al navegante.... es q el avion ha resistido el misil, pero el misil ha hecho blanco claramente.
Pero el misil no volvió.
Nadie piensa en ellos?
#4 #6 los dos tenéis razón, hizo blanco pero no derribo.
Esquivarlo, en gran medida, lo hizo, porque la deflagracion es para derribar el avión y no lo consiguió por las maniobras del piloto.
¿Hizo blanco? Se, darle le dio, pero no como habría sido ideal
Gana el piloto, porque no lo derribarón.
No pelearse por estas tontadas, en serio