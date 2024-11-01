Gorillaz: "Nos inclinamos por el socialismo, somos de izquierda al 100%"

En lo político, no dejaron lugar a dudas: “Creo que nos inclinamos por el socialismo. Definitivamente, somos de izquierdas al 100%”. El dúo lanza una crítica frontal al presente musical y tecnológico. “La música más siniestra es el pop, porque ignora deliberadamente cómo de verdad está el mundo. Es una forma de… propaganda”. Ambos rechazan además el uso de IA en el arte visual del proyecto, reivindicando procesos tradicionales.