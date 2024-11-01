Gorillaz: "Nos inclinamos por el socialismo, somos de izquierda al 100%"

En lo político, no dejaron lugar a dudas: “Creo que nos inclinamos por el socialismo. Definitivamente, somos de izquierdas al 100%”. El dúo lanza una crítica frontal al presente musical y tecnológico. “La música más siniestra es el pop, porque ignora deliberadamente cómo de verdad está el mundo. Es una forma de… propaganda”. Ambos rechazan además el uso de IA en el arte visual del proyecto, reivindicando procesos tradicionales.
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Como no opino como tú es que soy un iletrado ¿no?
Quizás no pero suenas al típico "Dunning-Kruger"
Las obras de arte serían del autor, las productoras del estado.
Por supuesto estoy sobresimplificado, pero supongo que para el nivel de tu comentario voy sobrado
En la practica el socialismo prefiere impuestos hasta el inifito porque es mas facil eso que poner los medios de produccion a producir, eso requiere esfuerzo. Por eso el estado pide dinero y no acepta pago en especie cuando hay que liquidar impuestos por herencias
Me suena este pantomima full, pero ahora no encuentro el vídeo.
"Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse".