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Gorillaz: "Nos inclinamos por el socialismo, somos de izquierda al 100%"

Gorillaz: "Nos inclinamos por el socialismo, somos de izquierda al 100%"

En lo político, no dejaron lugar a dudas: “Creo que nos inclinamos por el socialismo. Definitivamente, somos de izquierdas al 100%”. El dúo lanza una crítica frontal al presente musical y tecnológico. “La música más siniestra es el pop, porque ignora deliberadamente cómo de verdad está el mundo. Es una forma de… propaganda”. Ambos rechazan además el uso de IA en el arte visual del proyecto, reivindicando procesos tradicionales.

| etiquetas: gorillaz , damon albarn , jamie hewlett , socialismo , izquierda , the mountain
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
traviesvs_maximvs #8 traviesvs_maximvs
#5 me parece que no sabes qué es el efecto dunning-kruger
9 K 95
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#8 jejeje lo dices como ejemplo no? xD
1 K 19
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Por eso vamos a repartir el dinero en...

xD
9 K 40
txillo #2 txillo
#1 a ver si reparten libros y te toca uno.
31 K 290
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#2 ja ja ja...

Como no opino como tú es que soy un iletrado ¿no?

Quizás no pero suenas al típico "Dunning-Kruger"
1 K 19
vicvic #6 vicvic
#1 Si hablamos de dinero público o dinero de otro es muy fácil repartir, como te refieras del propio....ya si eso lo dejamos para otro día te dirán jeje 8-D
3 K 43
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
#6 ¿lo dices por los toros, la iglesia, la monarquía, las subvenciones a empresas, a familias numerosas, a funcionarios (policias, guardia civil, ejército incluidos), a fundaciones privadas, a festejos, a eventos deportivos? Totalmente de acuerdo. El dinero público es muy fácil de repartir, pero el propio...
8 K 81
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#6 ¿¿¿en serio no sabes que el dinero público no es de nadie???
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Postmeteo #10 Postmeteo
#1 El socialismo no abole la propiedad personal. Propone la comunalizacion de los medios de producción.
Las obras de arte serían del autor, las productoras del estado.

Por supuesto estoy sobresimplificado, pero supongo que para el nivel de tu comentario voy sobrado
10 K 96
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle *
#10 el típico soy listo y los que no opinan igual son tontos ... incluso aunque sea sarcasmo y no lo pilles...
1 K 19
Expat_Guinea_Ecuatorial #16 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#10 El socialismo no "propone", el socialismo impone. Bonito ejemplo con los medios de produccion, en el caso de estos musicos tendrian que expropiarles el estudio de grabacion y los instrumentos, o hacemos excepciones? Entonces el taller de carpinteria de paco tambien podria quedar exento, lo mismo para el ordenador del siguiente fundador de una start-up

En la practica el socialismo prefiere impuestos hasta el inifito porque es mas facil eso que poner los medios de produccion a producir, eso requiere esfuerzo. Por eso el estado pide dinero y no acepta pago en especie cuando hay que liquidar impuestos por herencias
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#3 encurtido
"el viaje a India funciona como eje conceptual", "se presenta como un trabajo íntimo, político y culturalmente abierto, fiel al espíritu mutante de Gorillaz", "Creo que nos inclinamos por el socialismo. Definitivamente, somos de izquierdas al 100%", "...quedan entradas disponibles en Ticketmaster".

Me suena este pantomima full, pero ahora no encuentro el vídeo.
2 K 27
BiRDo #14 BiRDo
#3 No sabía que la obra de GorillaZ era un medio de producción. O eso o el día que explicaron el marxismo en filosofía faltaste. Aunque lo aprendí en mi casa con 15 años, en la EGB se explicaba muy explícitamente en COU, a los 17-18.
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vicvic #4 vicvic
Es humano y lícito posicionarse políticamente, pero luego no te quejes si las cuentas finales salen mal y sufres boicots o fans te dan de lado. Hay que tener mucho cuidado con este juego....
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cocolisto #7 cocolisto
#4 Eso,no hay nada como un artista inane que ni piensa ni juzga ni discurre.Menos mal que tenemos a otros autores :

"Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse".
5 K 69
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Ese tio mas maldeciria la poesia ideologica con la que no estuviera de acuerdo
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BiRDo #15 BiRDo
#4 Yo soy capaz de separar la obra a la persona. Entiendo que hay gente que no. Los Chikos del Maiz siguen llenando sus salas y funcionan en paralelo a las organizadoras sionistas que deciden qué grupos actúan en los grandes circuitos. Si eres capaz de asumir ese techo, no hay problema de que tengas todos los detractores del mundo.
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menéame