Gorbachov: Estados Unidos podría iniciar una nueva Guerra Fría (2008) (ENG)

Mijaíl Gorbachov ha acusado a Estados Unidos de montar una conspiración imperialista contra Rusia que podría empujar al mundo a una nueva Guerra Fría. Desde los planes de expansión de la OTAN en la antigua Unión Soviética hasta las propuestas de Washington para un mayor presupuesto de defensa y un escudo antimisiles en Europa central, Estados Unidos estaba deliberadamente aplastando las esperanzas de una paz permanente con Rusia, dijo Gorbachov.

gorbachov, otan, rusia, eeuu, guerra fría
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
EEUU no sabe existir sin conflictos. Se nutre de ellos. Reales o ficticios.
johel #4 johel
#3 EEUU vive de, por, y para los conflictos.
ChatGPT #2 ChatGPT
Y caliente…
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder usurpado y [ese riesgo] se mantendrá. No debemos permitir nunca que el peso de esta conjunción ponga en peligro nuestras libertades o los procesos democráticos
Dwight D. Eisenhower (un Putinejo pa los NATOntados)
#1 pozz
Es el estado terrorista y fascista de Rusia el que ha desatado una guerra imperialista en Europa.... todo por los delirios del demente de Putin.
