Gorbachov: Estados Unidos podría iniciar una nueva Guerra Fría (2008) (ENG)

Mijaíl Gorbachov ha acusado a Estados Unidos de montar una conspiración imperialista contra Rusia que podría empujar al mundo a una nueva Guerra Fría. Desde los planes de expansión de la OTAN en la antigua Unión Soviética hasta las propuestas de Washington para un mayor presupuesto de defensa y un escudo antimisiles en Europa central, Estados Unidos estaba deliberadamente aplastando las esperanzas de una paz permanente con Rusia, dijo Gorbachov.