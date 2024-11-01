edición general
7 meneos
17 clics
Google penalizará desde el 15 de junio los sitios que secuestran el botón de atrás

Google acaba de anunciar que el back button hijacking pasa a ser, oficialmente, una violación de sus políticas de spam. Lo que durante años fue una práctica incómoda tolerada, queda ahora catalogado bajo la categoría de "prácticas maliciosas", al mismo nivel que la distribución de malware o la instalación de software no deseado. La fecha límite para limpiar el código: el 15 de junio de 2026.

| etiquetas: google , back button , penalización , flag , development
7 0 0 K 80 tecnología
11 comentarios
anv #1 anv
Por fiiiiiiiin. Que estoy harto de tener que dar 3 o 4 veces al botón de atrás para que funcione.
1 K 19
ombresaco #6 ombresaco
#1 puedes poner algún ejemplo? No recuerdo que me haya pasado
0 K 11
lgm1976 #7 lgm1976
#6 Pasa mucho en sitios con mucha publicidad agresiva o galerías de fotos 'clicbait'. Entras, y al intentar volver a Google, la URL no cambia pero el historial se llena de redirecciones. Si dejas pulsado el botón de atrás en el navegador para ver el desplegable del historial, verás que la misma página aparece repetida 5 o 6 veces. ¡Ese es el secuestro!
0 K 10
#9 Eukherio
#7 Sí, es común en webs que van a tope de publi. Si le das rápido varias veces a atrás puede funcionar, pero si le das una vez es como si recargase. A veces hasta conviene cerrar pestaña y olvidarse.
1 K 18
ombresaco #10 ombresaco
#7 será que siempre entro con pestaña nueva jajaja
0 K 11
#11 bizcobollo
#7 ¿qué es eso de la publicidad? Navegar hoy día sin bloqueadores de publicidad es como ir descalzo sobre guijarros.
0 K 7
#8 trasparente
Me parece de puta madre, a veces es un coñazo. Lo que no entiendo es como eso no está capado a nivel aún más bajo en el SO Android ( o IOS)
1 K 18
lgm1976 #3 lgm1976
¿A quién no le ha pasado entrar en una web de recetas o de diarios locales y tener que darle 10 veces al botón para poder salir?
0 K 10
tommyx #4 tommyx
Pues m$ era una de ellas
0 K 10
Cuñado #2 Cuñado *
Yo no veo esa clase de contenido.

Yo no veo esa clase de contenido.
0 K 9
lgm1976 #5 lgm1976
#2 te sorprendería la de diarios digitales y webs de recetas 'respetables' que te hacen un corralito en el historial para que no te vayas. ¡A partir de junio, a la nevera de Google!
0 K 10

menéame