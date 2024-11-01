edición general
1 meneos
6 clics

Gonzalo Bernardos, economista, sobre el retraso de la edad de jubilación “Dinamarca es el primero que legislará para que la jubilación sea a los 70 años y España le seguirá tarde o temprano”

“En Dinamarca ya se ha empleado a cambiar la legislación y para el año 2040 la jubilación será a los 70 años. España, no tengan duda, seguirá ese camino”. Apunta que no es un camino fácil y que “no estamos preparados, aunque no hay otra salida. España tiene un déficit de 65.000 millones de euros que va a seguir subiendo. Y sólo hay una forma de rebajarlo sin que afecte a los jóvenes que pagan las cotizaciones o a los jubilados que cobran la pensión y es una manera que no le gusta a casi nadie: jubilarse más tarde”.

| etiquetas: españa , jubilación , retraso , 70 años
1 0 0 K 9 actualidad
4 comentarios
1 0 0 K 9 actualidad
Glidingdemon #3 Glidingdemon
Como que no hay opciones? Eliminamos las jubilaciones de los políticos y las igualamos a la del resto de trabajadores, eliminamos las subvenciones a los credos religiosos, eliminamos las subvenviones a las fundaciones politicas, y en vez de invertir el dinero en hospitales y colegios privados y en subir el gasto en armas lo dedicamos a las pensiones, lo siguiente pedir de vuelta el rescate bancario, la SAREB, y las amnistias fiscales, y todo lo robado por el psoe el pp y del resto de partidos pena de prision revisable a todo HDLGP que meta la mano en la caja y no devuelva hasta el ultimo centimo, y ya os digo yo que sobra dinero.
1 K 11
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Las empresas estaran encantadas de contratar a gente de 60 para arriba, claro que si...
Que podria salir mal subiendo la edad de jubilacion a los 70...
0 K 10
Uge1966 #4 Uge1966
Mejor tarde...
0 K 10
#2 xaxipiruli
Los que dirigen están enfermos, ¿o que cojones les pasa?
0 K 8

menéame