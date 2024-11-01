Gonzalo Bernardos, economista, sobre el retraso de la edad de jubilación “Dinamarca es el primero que legislará para que la jubilación sea a los 70 años y España le seguirá tarde o temprano”

“En Dinamarca ya se ha empleado a cambiar la legislación y para el año 2040 la jubilación será a los 70 años. España, no tengan duda, seguirá ese camino”. Apunta que no es un camino fácil y que “no estamos preparados, aunque no hay otra salida. España tiene un déficit de 65.000 millones de euros que va a seguir subiendo. Y sólo hay una forma de rebajarlo sin que afecte a los jóvenes que pagan las cotizaciones o a los jubilados que cobran la pensión y es una manera que no le gusta a casi nadie: jubilarse más tarde”.