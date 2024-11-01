Golpe de RTVE a las productoras: internaliza 'Aquí la Tierra' y estudia asumir la producción de 'Mañaneros', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano

El primer gran movimiento llegará el próximo 1 de julio. RTVE asumirá directamente la producción de Aquí la Tierra, el veterano programa divulgativo y meteorológico presentado por Jacob Petrus, arrebatando así la producción a la compañía Catorce Comunicación. La corporación mantendrá parte del equipo actual y seguirá contando con Petrus, que tiene contrato con RTVE, mientras que el control operativo y técnico pasará a manos de la televisión pública. Malas Lenguas o Mañaneros se considera producción "perfectamente internalizable"...
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Yo a eso llamo gastar menos, no dar un "golpe"...
Pero no sé, llamadme loco, pero que a ahorrar dinero público los que siempre se quejan de que el gasto público es muy grande lo llamen "golpe" me suena a que tiene un pelín de ideología este artículo...
Por supuesto, cuando es al revés, cuando se trata de coger algo público, desmontarlo y dárselo a Lo Privado, entonces lo llaman "limpieza", "flexibilización", "mejora", "hacer más eficiente", o incluso a veces podemos leer "democratización".
Y toda la prensa privada así, todos los días del año.
"RTVE mueve cada año en torno a 250 millones de euros en contratos de producción externa,
Diversos sectores de la plantilla consideran que la corporación terminó externalizando buena parte de su capacidad creativa y técnica mientras infrautilizaba recursos propios".
Con un símil que tú entenderás muy bien, esto es como dejar de dar dinero a Quirón y darlo a la sanidad pública.
Y digo que tú lo tienes que entender muy bien porque llevas meses dando la turra con eso de que PP y PSOE desmantelan la sanidad pública.
Y sin embargo esto, por lo que sea, te parece mal.