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Golpe de RTVE a las productoras: internaliza 'Aquí la Tierra' y estudia asumir la producción de 'Mañaneros', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano

El primer gran movimiento llegará el próximo 1 de julio. RTVE asumirá directamente la producción de Aquí la Tierra, el veterano programa divulgativo y meteorológico presentado por Jacob Petrus, arrebatando así la producción a la compañía Catorce Comunicación. La corporación mantendrá parte del equipo actual y seguirá contando con Petrus, que tiene contrato con RTVE, mientras que el control operativo y técnico pasará a manos de la televisión pública. Malas Lenguas o Mañaneros se considera producción "perfectamente internalizable"...

| etiquetas: rtve , productoras: internalización , josé pablo lópez
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
WcPC #3 WcPC
Golpe de RTVE = ahorrar dinero realizando con medios propios programas que pagaba a productoras externas...
Yo a eso llamo gastar menos, no dar un "golpe"...
Pero no sé, llamadme loco, pero que a ahorrar dinero público los que siempre se quejan de que el gasto público es muy grande lo llamen "golpe" me suena a que tiene un pelín de ideología este artículo...
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Dene #8 Dene
#3 Yo ya paso de entrar en medios que exageran y manipulan los titulares .puto sensacionalismo. cada vez que veo "destroza" , "golpe", "..y no sabes qué paso despues" y toda esta mierda clickbait, paso página.
1 K 23
Supercinexin #10 Supercinexin
#3 Purga interna, Golpe, Guerra Civil... los liberatas y los fanboys de Lo Privado no escatiman en adjetivos beligerantes cuando se habla de traspasar al dominio público los servicios por los que cincuenta empresuchas privadas se llevaban pastizales que NO estaban justificados de ninguna manera racional.

Por supuesto, cuando es al revés, cuando se trata de coger algo público, desmontarlo y dárselo a Lo Privado, entonces lo llaman "limpieza", "flexibilización", "mejora", "hacer más eficiente", o incluso a veces podemos leer "democratización".

Y toda la prensa privada así, todos los días del año.
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D303 #13 D303
#3 Lo has pedido tú LOCO!!!!!! :roll:
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Buena decisión. :->
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cocolisto #4 cocolisto
Pues mira que bien.
"RTVE mueve cada año en torno a 250 millones de euros en contratos de producción externa,
Diversos sectores de la plantilla consideran que la corporación terminó externalizando buena parte de su capacidad creativa y técnica mientras infrautilizaba recursos propios".
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nopolar #12 nopolar
Es la primera vez en años que veo algo que no es privatizar. ¿Será un espejismo?
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Vodker #9 Vodker
Son legendarias las historias de los pasillos de RTVE llenos de técnicos y profesionales sin nada que hacer porque todo son encargos a productoras.
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josde #15 josde
Muy bien hecho por parte de la dirección se TVE, ahorrar y tener programación propia.
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eskape #11 eskape
Bueno, eso habrá que saber en qué términos, porque Silvia Intxaurrondo tiene su productora que es la que hace el programa, igual si no les dejan hacer el programa con su productora, no lo hace.
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#1 tierramar *
O sea que se "nacionaliza", vuleve a ser publico los altavoces del PPSOE, mientras servicios basicos para la población se privatizan. Y digo PPSOE porque nunca faltan voceros del PSOE y del PP, en Mañaneros y Malas Lenguas
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litos523 #5 litos523
#1 Se deja de pagar dinero a intermediarios, que es lo que se debería hacer con los servicios básicos.
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#6 Leon_Bocanegra *
#1 RTVE es pública, no se va a nacionalizar. Lo que se hace es no dar dinero a empresas privadas para que hagan lo que se puede hacer desde RTVE.

Con un símil que tú entenderás muy bien, esto es como dejar de dar dinero a Quirón y darlo a la sanidad pública.
Y digo que tú lo tienes que entender muy bien porque llevas meses dando la turra con eso de que PP y PSOE desmantelan la sanidad pública.
Y sin embargo esto, por lo que sea, te parece mal.
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#7 LaMinaEnMiPuerta
#1 Lo mismo da cualquier argumento ya han pasado todos los partidos políticos por todos ellos.
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Cehona #14 Cehona
#1 Es más, debiera volver la publicidad y los ingresos publicitarios, como ocurre con todas las televisiones públicas en las CC.AA.
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