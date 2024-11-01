Golpe de RTVE a las productoras: internaliza 'Aquí la Tierra' y estudia asumir la producción de 'Mañaneros', 'Malas lenguas' o 'Directo al grano

El primer gran movimiento llegará el próximo 1 de julio. RTVE asumirá directamente la producción de Aquí la Tierra, el veterano programa divulgativo y meteorológico presentado por Jacob Petrus, arrebatando así la producción a la compañía Catorce Comunicación. La corporación mantendrá parte del equipo actual y seguirá contando con Petrus, que tiene contrato con RTVE, mientras que el control operativo y técnico pasará a manos de la televisión pública. Malas Lenguas o Mañaneros se considera producción "perfectamente internalizable"...