Golpe judicial contra el Estado de derecho

Algunos comentaristas se han escandalizado ante mi afirmación de que nos encontramos ante lo que se podría denominar un golpe judicial contra el Estado de derecho. Les recomiendo la lectura de la obra emblemática de Curzio Malaparte titulada La técnica del golpe de Estado. Para hablar de golpe no es necesario bombardear el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile o invadir el Congreso de los Diputados disparando las metralletas a mansalva o sacar los tanques a la calle.

oceanon3d #1 oceanon3d *
Es fiscal y ex del TS ... seguro que algún locuaz de derechas saldrá aquí a decir que no entiende nada de nada. Que lo que ven nuestros ojos es un espejismo y lo que oyen números oídos un eco del aire.

Merece la lectura ... Marchena aparece como el eco repetido del Lawfare en España desde hace casi dos décadas. El hombre de la puerta de atrás de la sala segunda.
7 K 106
sotillo #2 sotillo
#1 Uno que tendría que ser investigado desde el día que Cosido le señaló como “controlado”
0 K 10
Sandilo #5 Sandilo
#1 La lectura es clara, la izquierda no respeta a la justicia. Punto.

Os creéis por encima del bien y del mal y no sois capaces de entender como que un juez puede atreverse sentar en el banquillo a un de los vuestros porque os creéis intocables.
2 K -18
Top_Banana #9 Top_Banana
#5 En tu caso, se recomienda releer. Lo pone justo al final.
0 K 16
#6 Mustela
#0 Yo quitaría etiquetas que ya están en el título y señalaría al abogado que lo ha escrito, Jose Antonio Martín Pallín.
0 K 10
#8 Mustela
Relacionada de ayer: "El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, afirma que el breve fallo contra el Fiscal General del Estado contiene dos violaciones del principio de legalidad"
www.meneame.net/story/magistrado-emerito-supremo-martin-pallin-afirma-
0 K 10
alcama #3 alcama
Lloros S02E03
0 K 6
#4 bcn89
Aquí yo incluiría también la aplicación de la " ley del si es si" cuando algunos jueces en lugar de mantener las penas, como era posible legalmente y algunos jueces hicieron, decidieron rebajar penas a violadores e incluso dejarlos en la calle. Pienso que se sintieron impunes entonces pero espero que semejante infamia al pueblo español no se olvide nunca e incluso que algún día tengan que responder por ello.
0 K 6
#7 Breogan_Urbano
Marchena sigue buscando quien es M.Rajoy, debería ser suficiente para inhabilitarlo y darle una paga por discapacidad, pero no, ahí anda desvelando secretos mientras condena a otros por desvelar secretos,
0 K 6

