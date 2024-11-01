Algunos comentaristas se han escandalizado ante mi afirmación de que nos encontramos ante lo que se podría denominar un golpe judicial contra el Estado de derecho. Les recomiendo la lectura de la obra emblemática de Curzio Malaparte titulada La técnica del golpe de Estado. Para hablar de golpe no es necesario bombardear el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile o invadir el Congreso de los Diputados disparando las metralletas a mansalva o sacar los tanques a la calle.
Merece la lectura ... Marchena aparece como el eco repetido del Lawfare en España desde hace casi dos décadas. El hombre de la puerta de atrás de la sala segunda.
Os creéis por encima del bien y del mal y no sois capaces de entender como que un juez puede atreverse sentar en el banquillo a un de los vuestros porque os creéis intocables.
