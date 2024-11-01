Algunos comentaristas se han escandalizado ante mi afirmación de que nos encontramos ante lo que se podría denominar un golpe judicial contra el Estado de derecho. Les recomiendo la lectura de la obra emblemática de Curzio Malaparte titulada La técnica del golpe de Estado. Para hablar de golpe no es necesario bombardear el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile o invadir el Congreso de los Diputados disparando las metralletas a mansalva o sacar los tanques a la calle.