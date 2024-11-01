edición general
El Gobierno 'torpedea' a las eléctricas y no enviará al CSN la petición de paralizar el proceso de cierre de Almaraz

Han pasado dos semanas de la solicitud de prórroga para la planta atómica y aún el Ministerio no ha elevado la petición al Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica al asegurar que no tienen previsto bajo ningún concepto solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear la paralización del proceso de cierre de la central nuclear de Almaraz. Han respirado aliviados en el Gobierno al ver que su socio no les ha dejado tirados en este asunto que es bastante importante para las reacciones que

#1 Firnas
Me alegro.
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Se confirma que todos los relatos que querían vender de que eran las eléctricas las que no querían la prórroga eran mentiras.
Que no querían pagar las inversiones que dijera el CSN, mentira.

#1 Es el gobierno quien no quiere y punto, todo lo demás era pura mentira.
#2 poxemita
Gallardo.......
#4 tierramar
Esperemos que no cambien de opinión como tantas veces; o digan una cosa y luego hagan otra, como con el rearme.
