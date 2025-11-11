El Congreso vota el jueves posponer el cierre de Almaraz pendiente de Junts

El Gobierno rechaza vetar la enmienda aprobada por el PP en el Senado a la ley de movilidad sostenible, no ha sido vetada por el Gobierno porque no afecta a los Presupuestos. El Gobierno sí ha decidido frenar otras dos iniciativas aprobadas para financiar la red de electrolineras (estaciones de carga) y la renovación de flotas, que supondría 310 millones de €. Ambas iniciativas, por tanto, se eliminarán y no llegarán a votarse el jueves.
| etiquetas: almaraz , movilidad sostenible , electrolineras
Si la inteligencia colectiva ha demostrado ser superior a la suma de las inteligencias individuales, con la estupidez colectiva de Junts es superior a la suma de las estupideces individuales de sus componentes.
¡Había que decirlo y lo he dicho!