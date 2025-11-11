edición general
El Congreso vota el jueves posponer el cierre de Almaraz pendiente de Junts

El Gobierno rechaza vetar la enmienda aprobada por el PP en el Senado a la ley de movilidad sostenible, no ha sido vetada por el Gobierno porque no afecta a los Presupuestos. El Gobierno sí ha decidido frenar otras dos iniciativas aprobadas para financiar la red de electrolineras (estaciones de carga) y la renovación de flotas, que supondría 310 millones de €. Ambas iniciativas, por tanto, se eliminarán y no llegarán a votarse el jueves.

#2 tierramar
Más les vale a Junts que vote a favor del cierre de Almaraz, que con altos niveles de radioactividad a su alrededor, supone ya un riesgo para la salud de los extremeños. Para que puedan cerrar las centrales de Cataluña; que también han cumplido la edad para las que se construyo. Si ocurriera un accidente como Chernobyl en una de las centrales catalanas , Cataluña desaparece.
Asimismov #3 Asimismov
#2
Si la inteligencia colectiva ha demostrado ser superior a la suma de las inteligencias individuales, con la estupidez colectiva de Junts es superior a la suma de las estupideces individuales de sus componentes.
¡Había que decirlo y lo he dicho!
#4 Mk22
#2 No es cierto que la central de Almaraz suponga un riesgo. Las centrales nucleares españolas, son perfectamente seguras. Es imposible que ocurra aquí un accidente como el de Chernobyl.
Findeton #1 Findeton
Todos sabíamos que el gobierno se iba a dar la vuelta en algún momento, absolutamente todo el mundo está volviendo a la nuclear y aquí lo que se hizo es subirle impuestos a la nuclear para así poder decir "ves! no es rentable jajaja". Gobierno veleta, pero me alegro que en este caso hayan "cambiado de opinión".
