Gallardo dice que el PSOE no ha votado contra Almaraz, sino contra la "demagogia" del PP y afirma que "no se cerrará"

Gallardo ha insistido en que la planta “se va a prolongar” y que esa extensión debe servir para “generar esperanza y oportunidad”. Según el candidato, las empresas han solicitado la prórroga “en el último día”, el Gobierno la ha remitido al Consejo de Seguridad Nuclear y él no tiene “ninguna duda” de que el informe será favorable y que el Ejecutivo terminará aprobando la prórroga.

| etiquetas: gallardo , psoe , almaraz , prórroga , csn
6 comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Como buen político miente más que habla, ya que el gobierno no ha elevado la solicitud de prórroga al Consejo de Seguridad Nuclear, y dice que no lo va a hacer.
elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-torpedea-a-las-electricas-y-no-
1 K 29
mefistófeles #3 mefistófeles
Lástima de psoe, llevando a este tipejo como cabeza de lista...preveo que van a hostiar bien hostiado, porque a este no le quieren ni los de su propio partido
1 K 24
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 #3 Pues escucha sus declaraciones que parece que son de risa para argumentar el voto en el Congreso
x.com/EdurneUriarte/status/1989269009481748652?t=ssFP7iQQQ1rqLeBa8AodW
1 K 25
#2 tierramar *
Esperemos que sea un bulo porqeu si no es así: Pobres extremeños y pobre España, alrededor de Almaraz ya hay indices de radiación muy altas. Y si ocurre un accidente grave estamos perdidos en manos del PPSOE, que no fueron capaces ni de poder con los incendios ni la DANA
0 K 20
#5 poxemita
#2 tendrías a bien incluir algún enlace donde podamos corroborar que efectivamente hay alta radiación en el entorno de la centra
1 K 25
JuanCarVen #6 JuanCarVen
#2 Tú comentario no hay por donde cogerlo.
0 K 15

