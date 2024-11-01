·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8971
clics
VÍDEO | Un padre da una paliza al asesino de su hijo de 16 años en el juzgado
6932
clics
La trama política del 23-F y las listas para fusilar inmediatamente: escritores, músicos, artistas y periodistas
6620
clics
Aguirre y Lacalle: la entrevista de dos tontos muy tontos
4152
clics
Cómo acabar con 30 años de odio al pobre: cuando acosar a una mujer y su hijo es una costumbre en el pueblo
3762
clics
Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona
más votadas
765
Empieza a ver la luz la documentación escondida de Madrid Network: 111 millones, cargos del PP, nobleza e incluso pseudoperiodistas
464
Cinco jóvenes de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
358
La jueza de la dana da el primer paso para imputar a Carlos Mazón
376
Feijóo presidirá el Cártel Jalisco tras la caída de El Mencho
493
La maniobra de la brigada política del PP contra Podemos: "La persona que nos trae el documento me produce vértigo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
7
clics
El Gobierno prohíbe los espectáculos como el 'bombero-torero' por causar "mofa" y denigrar a personas con discapacidad
'Nunca más se debe consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero', ha subrayado Bustinduy.
|
etiquetas
:
bombero
,
torero
,
espectáculo
,
prohibición
5
2
1
K
76
politica
30 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
76
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Grahml
*
Esto es postureo de mierda que no sirve para nada mientras sigan permitiendo "Espectáculos Taurinos":
"El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación en el Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir los eventos que denigren a personas con discapacidad, "
Absurdo.
Qué manera de prohibir sólo para ellos hacer como que hacen algo, cuando todo sigue absolutamente igual.
Que prohíban de una puta vez la tortura a los toros y que dejen el cinismo y la hipocresía los "remilgados" estos.
4
K
59
#11
Atusateelpelo
*
¿Les han preguntado a los enanos que tenian esa profesion que opinan? ¿Han prohibido tambien los enanos del circo? ¿Les conseguiran un trabajo para compensarles? ¿Una paga quizas?
Que pereza de politicos. Unos se pasan con la "libertad" y los otros prohibiendo. ¿Tendremos en algun momento unos que no se vayan a los extremos?
1
K
19
#21
manzitor
#11
Los enanos pueden ganarse la vida en un abanico importante de oficios, como cualquier otra persona. No necesitan que les pongan en un circo para ganarse la vida. Antes de exhibía a los deformes también en los circos.
0
K
11
#30
Atusateelpelo
*
#21
Pero no pueden trabajar en lo que quieren porque, segun parece, se mofan y denigran a si mismos.
Porque que van a saber esos pobres discapacitados de esas cosas...
0
K
16
#20
Cehona
#17
Cuando iban en volquetes, no las pude preguntar.
0
K
13
#1
duende
¿Y si llevan burka?
1
K
13
#2
CharlesBrowson
#1
Ramadan Mubarak!! nada de felices fiestas, que la tenemos
0
K
8
#3
alamajar
#1
tu pregúntale a un enano si lo ve bien y como te dirá que no y eres un gran defensor de no denigrar a las mujeres con burkas, también estarás a favor de esta medida, no?
0
K
9
#5
Cehona
#3
Si prohiben la prostitución, dile a una prostituta que opina.
0
K
13
#13
alamajar
#5
pero te refieres a las de los polígonos industriales?
0
K
9
#15
Cehona
#13
¿Hay distinciones dependiendo si son escorts o amigas de un rey?
0
K
13
#17
alamajar
#15
dímelo tu que pareces saber sus opiniones
0
K
9
#8
duende
#3
Yo no creo que los colectivos, o más exactamente los autonombrados representantes de los colectivos tengan la potestad de prohibir nada a un individuo del grupo al que pertenecen, es decir si un enano quiere torear, el resto no tiene vela en el entierro, y nosotros tampoco.
1
K
13
#9
alamajar
#8
y si una mujer quiere llevar burka?
0
K
9
#12
duende
#9
En su casa puede llevar lo que quiera en la vía pública estamos restringidos en nuestra forma de vestir (prueba a ir en pelotas), y el burka debería de estar afectado por esas restricciones. .
0
K
10
#14
alamajar
#12
ah, que depende del donde... veo costuras abriéndose.
0
K
9
#19
Toponotomalasuerte
#8
si lo hace por dinero, que es lo que se prohíbe, ya no es por qué quiere. Lo entiendes o no?
Sabes lo que es la explotación laboral? Pues siempre está bien regular contra eso.
Tú eres libre de dejarte arrancar un ojo por dinero? O de que te humillen y te llamen idiota en tu trabajo cada dia por dinero?
Derechos laborales básicos. Humillar por dinero es acoso y explotación. No hay que ser muy listo para entenderlo.
0
K
11
#22
duende
#19
No, que algo sea humillante o no no es un absoluto, es relativo, lo que puede ser humillante para una persona puede no serlo para otra, y eso vale también para la prostitución y los que limpian las alcantarillas.
Si ellos no lo consideran humillante tu no tienes vela en ese entierro.
0
K
10
#27
Toponotomalasuerte
*
#22
si la tengo como trabajador. El dinero ni te da potestad sobre determinadas cosas. Por eso aunque mi vecino esté dispuesto a trabajar 12 horas por lo mismo que yo, no voy a permitirlo. Por mucho que tú cuñado quiera vender un hígado, no pienso permitirlo, y por mucho que tú sobrina no pueda tener hijos y quiera explotar a una cría para que cargue con el bb y arrancárselo al nacer, me pondré a luchar para que no sea, o que obliguen a alguien a vestir con minifalda o con burka para desempeñar un trabajo.
Así que si tengo velo en ese entierro. Eres de esos que quieren prohibir el burka en el uso personal y por creencias propias pero permitir que te exploten por dinero.... Háztelo mirar.
0
K
11
#6
HangTheRich
#1
cuantas personas has visto con Burka en España?
0
K
7
#10
duende
#6
¿Debo de entender que debería de ser legal todo lo que yo no haya visto?
0
K
10
#26
Semar80
#6
cuantas mujeres con burka tendrían que haber para legislar sobre eso? Por hacerme una idea
0
K
7
#29
manzitor
#28
Pues ya que mencionas la cultura, la sociología también lo es. Y si queremos acabar con el toreo, hay que mirarla, no ignorarla.
0
K
11
#25
manzitor
#23
Los cambios culturales hay que hacerlos con cierto cuidado o generan el efecto contrario. No es lo mismo Cataluña, donde la prohibición era socialmente aceptable, que el interior de Jaén donde te genera un rechazo igual contraproducente. El toreo morirá solo.
0
K
11
#28
Skiner
*
#25
El cuento de la cultura es insoportable, no hay nada cultural en acorralar, maltratar y matar a animales.
Cuando una cosa esta mal se quita de en medio.
El circo romano llegó un momento que era insoportable y llegó un emperador que lo prohibió para siempre y se acabó.
De eso hace 17 siglos
Con esta estupidez es lo mismo.
0
K
7
#16
CrudaVerdad
¿Y lanzar enanos a un blanco como en el lobo de Wall Street?
0
K
10
#24
Estoeslaostia
Es increíble.
Ningún gobierno es capaz de acabar con el matavaquismo.
Igual el modelo catalán sea la única vía.
0
K
7
#4
Skiner
*
#0
Por la misma regla debería de prohibir los "espectáculos (más bien esperpentos sería más apropiado) taurinos" integramente por denigrar, mofarse, maltratar y asesinar a los toros.
Si el listón ético lo ponemos en un lugar debería de aplicarse para todos los colectivos.
(Tampoco veo yo la diferencia de un enano difrazado de bombero y un sujeto de estatura normal disfrazado de torero, me parece todo igual de denigrante y patético)
0
K
7
#18
manzitor
#4
Yo empezaría por la persona y seguiría con el animal, pero primero la persona.
0
K
11
#23
Skiner
*
#18
Hay que empezar y terminar con la totalidad de esta actividad, por muchas razones.
No se sostiene más, es indecente, patético, denigrante, absurdo, innecesario, etc.
Basta de medias tintas, ha llegado el momento de hacerlo de una vez por todas, en una sociedad moderna esta salvajada no tiene cabida ni sentido alguno.
Sólo 7 paises en el mundo lo permiten y me da mucha vergüenza que España sea uno de ellos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una modificación en el Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir los eventos que denigren a personas con discapacidad, "
Absurdo.
Qué manera de prohibir sólo para ellos hacer como que hacen algo, cuando todo sigue absolutamente igual.
Que prohíban de una puta vez la tortura a los toros y que dejen el cinismo y la hipocresía los "remilgados" estos.
Que pereza de politicos. Unos se pasan con la "libertad" y los otros prohibiendo. ¿Tendremos en algun momento unos que no se vayan a los extremos?
Porque que van a saber esos pobres discapacitados de esas cosas...
Sabes lo que es la explotación laboral? Pues siempre está bien regular contra eso.
Tú eres libre de dejarte arrancar un ojo por dinero? O de que te humillen y te llamen idiota en tu trabajo cada dia por dinero?
Derechos laborales básicos. Humillar por dinero es acoso y explotación. No hay que ser muy listo para entenderlo.
Si ellos no lo consideran humillante tu no tienes vela en ese entierro.
Así que si tengo velo en ese entierro. Eres de esos que quieren prohibir el burka en el uso personal y por creencias propias pero permitir que te exploten por dinero.... Háztelo mirar.
Cuando una cosa esta mal se quita de en medio.
El circo romano llegó un momento que era insoportable y llegó un emperador que lo prohibió para siempre y se acabó.
De eso hace 17 siglos
Con esta estupidez es lo mismo.
Ningún gobierno es capaz de acabar con el matavaquismo.
Igual el modelo catalán sea la única vía.
Si el listón ético lo ponemos en un lugar debería de aplicarse para todos los colectivos.
(Tampoco veo yo la diferencia de un enano difrazado de bombero y un sujeto de estatura normal disfrazado de torero, me parece todo igual de denigrante y patético)
No se sostiene más, es indecente, patético, denigrante, absurdo, innecesario, etc.
Basta de medias tintas, ha llegado el momento de hacerlo de una vez por todas, en una sociedad moderna esta salvajada no tiene cabida ni sentido alguno.
Sólo 7 paises en el mundo lo permiten y me da mucha vergüenza que España sea uno de ellos.