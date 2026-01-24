·
15
meneos
13
clics
El Gobierno prohíbe a los bancos expedir tarjetas de crédito y ampliar su límite sin que el cliente lo pida
El Ejecutivo endurece la regulación del crédito al consumo y fija topes a las tarjetas revolving y a los descubiertos bancarios
|
etiquetas
:
gobierno
,
prohibir
,
tarjeta de crédito
,
crédito
,
consumo
15
0
0
K
188
actualidad
8 comentarios
15
0
0
K
188
actualidad
#1
anonimo115
*
Ojalá por fin dejen de meter de forma sibilina tarjetas de crédito sin que el cliente las pida
4
K
47
#2
NPCMeneaMePersigue
#1
Poco se habla de quienes presionaron a Aznar
(israelies) para eliminar el delito de la usura
0
K
19
#3
ExtremeñoOrgulloso
#2
Supongo que cuando gobernase el PSOE volvería a restablecer la usura como delito . Por cierto, el PSOE rebajó las penas del delito de malversación a peticion de Junts
1
K
14
#4
LokoYo_
#1
dejen de meter de forma sibilina tarjetas de crédito
¿Puedes explicar cómo es que en el banco "te meten una tarjeta de crédito" ?
Según entiendo, te llega por correo y eres tú quien decide si usarla o no. Siempre tienes una de débito. Asi que no te obligan
0
K
6
#5
anonimo115
#4
en BBVA con mi cuenta solo me ofrecían tarjeta de crédito, no de débito
0
K
9
#6
DonaldBlake
#1
A mí me gustaría poder anular una de mis tarjetas sin tener que acudir a una sucursal. Para lo que quieren, mucha banca online, para lo que no, banca del siglo XX.
0
K
8
#7
YSiguesLeyendo
*
estas entidades de las tarjetas revolving cambian el domicilio fiscal a Andorra, Gibraltar o Liechtenstein, y que le den por culo a Perro Sánchez... qué medida más eficaz, verdad? jajá
0
K
18
#8
capitan__nemo
Tranquilos, vox lo revertirá cuando este en el gobierno aparte de arrastrarse y vender mucho mas el pais a eeuu e israel.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
