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El Gobierno prevé aprobar la regularización masiva de inmigrantes el próximo martes

El Gobierno prevé aprobar la regularización masiva de inmigrantes el próximo martes

El Real Decreto ya habría pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, siendo el próximo paso su aprobación en el Consejo de Ministros

| etiquetas: regularizacion , 14 , decreto , inmigrantes
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8 comentarios
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Kantinero #1 Kantinero
Me parece el mayor error del Perro, se nos esta colando de todo, además tal como esta la geopolítica un efecto llamada
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#2 DenisseJoel
#1 Mucho mejor tener a la gente sin derechos, donde va a parar.
2 K 27
#4 encurtido
#2 Eso es dar por hecho que nos rendimos en cuanto a leyes inmigratorias. Que entre el que pueda, que ya habrá otra regularización masiva.

Mira que Feijoo se lo pone fácil al Perro, pero si sale mayoría PPVOX será por cosas como esta.
1 K 17
crycom #5 crycom
#2 mucho mejor deportarlos
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Barney_77 #8 Barney_77
#7 Pedro juega al ajedrez 4D mejor que nadie, pero me sorprende que esto no tenga que ser aprobado por el congreso....
1 K 21
Barney_77 #6 Barney_77
La aprueban en consejo de ministros, pero...¿No tiene que aprobarla el congreso? Creo que algo así debe ser aprobado por la mayoría del congreso.
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#7 Mesopotámico
#6 ya, lo curioso es que es para contentar a Podemos, un partido que está extinto. Electoralmente no gana nada, y en tema números ( económico) tampoco. No entiendo está jugada
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#3 Troglobyte
Venga, ya puede entrar el siguiente millón de irregulares.
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menéame