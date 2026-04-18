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El Gobierno pide formalmente al Consejo de la UE un debate para votar la ruptura con Israel

El Gobierno pide formalmente al Consejo de la UE un debate para votar la ruptura con Israel

En una carta dirigida a Kaja Kallas, los ministros de Exteriores de España, Eslovenia e Irlanda arremeten contra el Ejecutivo de Netanyahu y reclaman a la UE que pase “de las palabras a los hechos por violar los derechos humanos”. Moncloa considera que el alto el fuego no borra meses de devastación en Líbano ni las denuncias de violaciones del derecho internacional, y utiliza ahora el foro europeo para intentar que se revisen las relaciones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

| etiquetas: israel , ue , relaciones diplomáticas
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10 comentarios
17 3 1 K 133 actualidad
tul #2 tul
pero que coño debate ni que debate? despues de verles asesinar a cientos de miles de civiles inocentes no hay nada que debatir
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#2 Sería importante un debate sobre derechos humanos, apartheid, sionismo, muerte de civiles, hambrunas provocadas, bombardeo de hospitales, escuelas, infraestructuras, viviendas y como es Europa cómplice de lo que está ocurriendo, como hay una persecución en Francia o en Alemania contra los movimientos en defensa del pueblo palestino.
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tul #9 tul *
#8 lo que habria que hacer es una serie de juicios estilo nuremberg, el tiempo para debatir nada ya paso, ahora hay que actuar contra los genocidas y los que los financian y blanquean
0 K 13
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
#9 Eso también pero es necesario que haya un debate político y se condene las atrocidades de Israel e impulsar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Pero no es algo solo judicial es algo político, si Europa no toma parte, ya sabemos que EE.UU. no está por la labor.
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Ripio #6 Ripio
#1 Relaciona, misco.
Es duplicada.
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Ripio #7 Ripio
#1 Del envio que dices erróneamente relacionado y que es tuyo:
"En un comunicado conjunto de sus ministerios de Exteriores, y dirigido a la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Kaja Kallas, los tres países muestran su "más profunda preocupación..."

Ahora lee la entradilla de este.
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Dene #4 Dene
Hay que romper lazos con los genicidas
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#5 Mustela
Creo que es absolutamente correcto, lo entiendo como una medida de presión para que en Israel no se anden por las ramas.

Luego, "el presidente libanés y el primer ministro israelí viajarán a la capital estadounidense para tratar de cerrar un arreglo que ponga fin a las hostilidades entre dos países formalmente en guerra desde 1948"; qué mala pata tener que viajar a más de 9000 Km teniendo opciones mucho más cerca, además que se trata de la casa de una de las partes que se ha implicado de lleno en la guerra y creo que aquí ya sabemos todos cuál, por lo que sinceramente desconozco que se va a "arreglar".
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wata #3 wata
Mientras sigan en Eurovisión no hay nada que hacer.
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menéame