El Gobierno pide formalmente al Consejo de la UE un debate para votar la ruptura con Israel

En una carta dirigida a Kaja Kallas, los ministros de Exteriores de España, Eslovenia e Irlanda arremeten contra el Ejecutivo de Netanyahu y reclaman a la UE que pase “de las palabras a los hechos por violar los derechos humanos”. Moncloa considera que el alto el fuego no borra meses de devastación en Líbano ni las denuncias de violaciones del derecho internacional, y utiliza ahora el foro europeo para intentar que se revisen las relaciones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.