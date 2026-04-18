El Gobierno pide formalmente al Consejo de la UE un debate para votar la ruptura con Israel

En una carta dirigida a Kaja Kallas, los ministros de Exteriores de España, Eslovenia e Irlanda arremeten contra el Ejecutivo de Netanyahu y reclaman a la UE que pase “de las palabras a los hechos por violar los derechos humanos”. Moncloa considera que el alto el fuego no borra meses de devastación en Líbano ni las denuncias de violaciones del derecho internacional, y utiliza ahora el foro europeo para intentar que se revisen las relaciones con el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
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Pero no es algo solo judicial es algo político, si Europa no toma parte, ya sabemos que EE.UU. no está por la labor.
www.meneame.net/m/actualidad/espana-irlanda-eslovenia-piden-ue-anular-
Es duplicada.
"En un comunicado conjunto de sus ministerios de Exteriores, y dirigido a la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, Kaja Kallas, los tres países muestran su "más profunda preocupación..."
Ahora lee la entradilla de este.
Luego, "el presidente libanés y el primer ministro israelí viajarán a la capital estadounidense para tratar de cerrar un arreglo que ponga fin a las hostilidades entre dos países formalmente en guerra desde 1948"; qué mala pata tener que viajar a más de 9000 Km teniendo opciones mucho más cerca, además que se trata de la casa de una de las partes que se ha implicado de lleno en la guerra y creo que aquí ya sabemos todos cuál, por lo que sinceramente desconozco que se va a "arreglar".