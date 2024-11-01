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El Gobierno de Pérez Llorca reduce de cinco a una las funcionarias de apoyo a la jueza de la dana
La Conselleria de Justicia, que dirige Nuria Martínez, retira el próximo 30 de junio a cuatro gestoras y tramitadoras destinadas en el juzgado de Catarroja y solo deja al auxilio judicial
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#2
Alakrán_
Típicas cerdadas de la derecha en España.
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#4
yopasabaporaqui
Fuentes de la Conselleria de Justicia consultadas por este diario vinculan la medida con el “objetivo de avanzar en el proceso de estabilización de las plantillas y consolidar un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a garantizar un mejor servicio a la ciudadanía”
Qué huevazos.
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#5
Andreham
#4
Los ciudadanos son ellos, el resto somos los que molestamos.
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#1
Atusateelpelo
Casualidad...
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#8
El_Tio_Istvan
Sapo corrupto
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#10
Tkachenko
@El_Tio_Istvan
tu también te has dado cuenta de que hay alguien muy rabioso, no?
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#3
javibaz
Ojalá se lo tome a mal la jueza y eso se refleje en las sentencias.
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#9
NoMeVeas
Hacen lo que les sale de los cojones y nosotros impotentes, hasta que alguno que no tenga nada que perder porque ya se lo hab quitado todo se cargue a alguno y entonces vienen los lloros y el terrorismo y si puta madre.
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#12
OCLuis
*
#9
Tienen todas las herramientas para luchar contra el pueblo y evitar que se subleve, excepto la violencia. En cuanto un gobierno usa la violencia contra su pueblo queda deslegitimado, pero si lo hacen como respuesta a un acto violento previoio, eso ya es otra historia, entonces sí que están excusados.
Solo la violencia puede pararles, porque hemos visto que si se encauza todo el malestar y toda la indignación de un país a través de los trámites democráticos, los corruptos del régimen se encargan de cargarse al líder, desactivarlo todo y que las aguas vuelvan a su cauce, como así ha ocurrido.
Y aquí no ha pasado nada.
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#6
Bonzaitrax
Nuria Martínez, PPtarra de pata negra.
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#11
OCLuis
Si la jueza redacta un escrito para solicitar más funcionarios que no cometa ni una falta de puntuación, que por eso le pueden echar para atrás todo el caso.
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#14
vviccio
La corrupción supura por las grietas del sistema. Hacen falta reformas constantes para que no se derrumben las instituciones democráticas.
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#7
Pertinax
Spam.
www.meneame.net/user/Tkachenko/history
1
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#13
cKr1
Qué ganas de que llegue 2027 y mandarlos a tomar por el puto culo.
0
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comentarios)
menéame
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Qué huevazos.
Solo la violencia puede pararles, porque hemos visto que si se encauza todo el malestar y toda la indignación de un país a través de los trámites democráticos, los corruptos del régimen se encargan de cargarse al líder, desactivarlo todo y que las aguas vuelvan a su cauce, como así ha ocurrido.
Y aquí no ha pasado nada.
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