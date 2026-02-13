edición general
El Gobierno estudia una penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

El Gobierno estudia una penalización en el IRPF a los caseros que suban el alquiler

El Ejecutivo sopesa ahora utilizar el impuesto sobre la renta también como herramienta de penalización para quienes suban los precios. La idea se encuentra todavía en fase inicial y de debate técnico interno, pero algo ha cambiado en La Moncloa para que, por primera vez, se ponga sobre la mesa la posibilidad de usar el IRPF para desincentivar ciertas conductas

domadordeboquerones
Lo de un plan nacional para construir vivienda pública y protegida si eso ya tal.
Ferran
#2 Yo preferiría que dieran ayudas a los que se atrevan a construir más viviendas.

Estas medidas precisamente desincentivan que se construyan más o se invierta en acondicionar las que ya existen y necesitan una reforma sí o sí.
Almorca
#2 Que digo yo que una cosa no sustituye a la otra.
nemesisreptante
#2 va muy bien ese plan en alicante
Andreham
#2 ¿Para qué, para vendérsela al hijo del próximo presidente que trabaje en Blackrock? ¿O para dársela a los hijos del notario y la concejal?
ipanies
Casi seguro que eso será ilegal de alguna manera... Palos de ciego y chorradas varias en lugar de ser valientes y tomar medidas contundentes de verdad.
jonolulu
#3 Y encima beneficia más a los que más subieron los precios antes de la medida, no al que los ha tenido razonables
YSiguesLeyendo
"usar el IRPF para desincentivar ciertas conductas"... por esa regla de tres deberían aplicarla a la inflación y deflactar los tramos conforme a ésta. pero claro, eso no, verdad? no vaya a ser que Marichu deje de seguir metiendo dinero en la caja a costa de los robos de los empresaurios en forma de inflación!!! qué hipócritas!
YSiguesLeyendo
traducción: Marichu, que tenemos que recaudar más!!! respuesta: vale, guapi, les subimos el IRPF todavía más a quienes suban el alquiler y lo vendemos como que así facilitamos el acceso a la vivienda. re-respuesta: guay, Marichu. eres la mejor!! (sí, ese es el nivel, luego que si Felipe González y que si Page y el Sevilla, el Jordi)
Javi_Pina
Está en muro de pago y no se activa el modo lectura pero espero que sea a los que suben por encima del IPC, sino no tiene sentido.
Dene
Me parece fantástico. Pero que suban también los impuestos a las eléctricas que suban la luz, a las gaseras que suban el gas, a las petroleras que suben el diesel. A los super que suben la cesta básica de la compra. Etc. Etc. Etc... O jugamos todos o pinchamos el balón
