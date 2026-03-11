El Gobierno español avanza hacia una sanidad pública universal

El Gobierno español continúa su camino hacia una sanidad pública universal. El real decreto aprobado este martes reconoce el derecho a la asistencia sanitaria para los extranjeros sin residencia legal en España, algo que amplía una de las medidas sociales recuperadas por el presidente Pedro Sánchez cuando llegó al poder en 2018, informa desde Madrid nuestro corresponsal, Juan Cascón. Ahora los migrantes en situación irregular no tendrán que demostrar que llevan tres meses viviendo en España.
En la noticia pone que se debe estar empadronado en una localidad.
Un estadounidense que no puede pagarselo en usa, no puede venir a españa y pedir que le traten de su enfermedad si no esta empadronado.
Alquila un piso y se empadrona en el.
O puede recurrir a esos emprendedores que tienen empadronados a 40 en un sitio, ya han salido varios casos de estos.
Ahora que le acompañen las inversiones necesarias tanto en mantener, renovar y contruir nuevos centros de salud, como a aumentar el personal sanitario mejorando sus condiciones laborales.
La sanidad como la educacion; publica, gratuita y de calidad.
Si alguien lo quiere privado, que se lo pague y sin ayudas publicas encubiertas.
