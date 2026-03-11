edición general
El Gobierno español avanza hacia una sanidad pública universal

El Gobierno español continúa su camino hacia una sanidad pública universal. El real decreto aprobado este martes reconoce el derecho a la asistencia sanitaria para los extranjeros sin residencia legal en España, algo que amplía una de las medidas sociales recuperadas por el presidente Pedro Sánchez cuando llegó al poder en 2018, informa desde Madrid nuestro corresponsal, Juan Cascón. Ahora los migrantes en situación irregular no tendrán que demostrar que llevan tres meses viviendo en España.

Mesopotámico
Me parece una gran noticia, todas las personas de países del tercer/segundo/primer mundo podrán venir a tratarse de cancer, o trasplantarse. Que el dinero de mis impuestos se destine a esto me parece perfecto, espero que hayan medido perfectamente para que no haya una peor servicio a los ciudadanos de los cuales con sus impuestos, se financia esto.
RoterHahn
#2 #3
En la noticia pone que se debe estar empadronado en una localidad.
Un estadounidense que no puede pagarselo en usa, no puede venir a españa y pedir que le traten de su enfermedad si no esta empadronado.
cenutrios_unidos
#7 Eso y nada es lo mismo. Al final de tanto tensionar la sanidad se va a la mierda.
Mesopotámico
#7 Es fácil empadronarse, la verdad. Cualquier nicaragüense te empadrona por 200 euros, ahora hay una oleada de argelinos que directamente te piden padrón y medico
cenutrios_unidos
#9 Te tacharan de facha y arreglado. Defender la sanidad pública es también protegerla de los abusos.
Mesopotámico
#10 Tampoco vengo aqui a predicar en el desierto...
Macnulti_reencarnado
#11 aquí la gente mayoritariamente viene a competir por ver quién abraza más fuerte el árbol.
El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Si tiene que tratarse una enfermedad eso dura un tiempo.
Alquila un piso y se empadrona en el.

O puede recurrir a esos emprendedores que tienen empadronados a 40 en un sitio, ya han salido varios casos de estos.
Borgiano
#7 No será tan universal la cosa entonces.
cenutrios_unidos
Es una locura. Esto es destruir la maltrecha sanidad Española.
ContracomunistaCaudillo
Este país se va a la mierda, pero a marcha acelerada.
RoterHahn
Me parece perfecto.
Ahora que le acompañen las inversiones necesarias tanto en mantener, renovar y contruir nuevos centros de salud, como a aumentar el personal sanitario mejorando sus condiciones laborales.

La sanidad como la educacion; publica, gratuita y de calidad.
Si alguien lo quiere privado, que se lo pague y sin ayudas publicas encubiertas.
Grahml
Si a @martinvars le jode, presumiendo de tener el privilegio de vivir en España usando sus servicios, mientras invierte en EEUU, significa que es bueno.

x.com/martinvars/status/2031478894101225881
Macnulti_reencarnado
A disfrutar lo votado.
Grahml
#5 No lo parece. Has puesto el enlace correcto? Aun estoy a tiempo de descartar.
