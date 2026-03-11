El Gobierno español avanza hacia una sanidad pública universal

El Gobierno español continúa su camino hacia una sanidad pública universal. El real decreto aprobado este martes reconoce el derecho a la asistencia sanitaria para los extranjeros sin residencia legal en España, algo que amplía una de las medidas sociales recuperadas por el presidente Pedro Sánchez cuando llegó al poder en 2018, informa desde Madrid nuestro corresponsal, Juan Cascón. Ahora los migrantes en situación irregular no tendrán que demostrar que llevan tres meses viviendo en España.