El Gobierno de Ecuador prevé instalar dos bases de Estados Unidos en su territorio

La propuesta de permitir instalaciones militares estadounidenses será votada por los ecuatorianos en un referéndum constitucional el próximo domingo. El análisis surgió tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem. El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que una base se ubicaría en Manta (donde entre 1999 y 2009 ya operaron fuerzas armadas de EE. UU.) y otra en Salinas, ambas en la costa continental.