·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10532
clics
¿Cómo han hecho los 7 miembros del jurado del Premio Planeta para leerse 1320 libros?
9672
clics
VÍDEO | Esther Vaquero se vuelve viral con su reacción a la entrega del Premio Planeta a Juan del Val
7559
clics
Pedro Sánchez interviene por sorpresa en un 'gag' de 'La revuelta' de David Broncano
6831
clics
Alvise arregla su pinchazo con IA y le sale mal: aparecen ratas y dinosaurios entre el público
4142
clics
Israelíes usan a un bebé como escudo humano para matar de hambre a niños palestinos
más votadas
530
El PP vuelve a las andadas: despide a los bomberos del Infoex pese al reconocimiento que les dio en los incendios de agosto
447
Una diputada de Más Madrid, sobre Ayuso: “La infertilidad no se resuelve obligando a otras mujeres a ser madres”
588
Israel asalta la sede del sindicato palestino PGFTU en Nablus y toma rehenes
321
El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, pide un protocolo nacional contra el acoso escolar [Hemeroteca]
397
Once muertos, incluyendo siete menores, tras bombardeo israelí en Gaza, desoyendo el cese al fuego
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
29
clics
El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista
El anterior contrato quedó desierto. Y el anterior a ese, Presidencia lo rompió porque no le gustaban los “enfoques estéticos” de la empresa que ganó.
|
etiquetas
:
ayuso
,
flores
,
contrato
,
actos de la presidenta
9
2
2
K
95
Madriléame
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
2
K
95
Madriléame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
tul
igual se ha echado un noviete florista
4
K
67
#2
Delay
*
#1
Eso he pensado, esta tía enriquece a todo el que se le acerca.
Hasta el peluquero pilló tajada:
www.elplural.com/autonomias/contratista-madrid-ficha-exnovio-ayuso-rec
1
K
32
#3
Grahml
#1
Yo a esta señora la veo de aquí a poco jubilada de esto de la política, y buscando vientre de alquiler en el extranjero, ya fuera de la exposición pública.
0
K
20
#5
Apotropeo
#1
pues el casting de capullos sería digno de ver
0
K
8
#6
tul
#5
solo cayetanos con pedigri
1
K
20
#4
Leon_Bocanegra
Pocas flores le echan para lo guapa que es.
0
K
10
#7
fremen11
Lo mismo es que ahora pilla de las funerarias también..........
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hasta el peluquero pilló tajada:
www.elplural.com/autonomias/contratista-madrid-ficha-exnovio-ayuso-rec