El Gobierno de Ayuso quiere comprar 125.000 euros en flores para que los actos de la presidenta estén a la “altura ceremonial” tras despedir al último florista

El anterior contrato quedó desierto. Y el anterior a ese, Presidencia lo rompió porque no le gustaban los “enfoques estéticos” de la empresa que ganó.

| etiquetas: ayuso , flores , contrato , actos de la presidenta
tul #1 tul
igual se ha echado un noviete florista xD
Delay #2 Delay *
#1 Eso he pensado, esta tía enriquece a todo el que se le acerca.
Hasta el peluquero pilló tajada:
www.elplural.com/autonomias/contratista-madrid-ficha-exnovio-ayuso-rec
#3 Grahml
#1 Yo a esta señora la veo de aquí a poco jubilada de esto de la política, y buscando vientre de alquiler en el extranjero, ya fuera de la exposición pública.
Apotropeo #5 Apotropeo
#1 pues el casting de capullos sería digno de ver
tul #6 tul
#5 solo cayetanos con pedigri xD
#4 Leon_Bocanegra
Pocas flores le echan para lo guapa que es.
#7 fremen11
Lo mismo es que ahora pilla de las funerarias también..........
