El Gobierno de Ayuso omite por primera vez la cifra de pacientes externos atendidos por Quirón, clave en su negocio creciente en Madrid

El dato aparecía siempre en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud, pero este año ha sido suprimido. ”Ayuso oculta en ella por primera vez cuántos pacientes deriva a cada Hospital a través de sus complicidades con la “Libre” Elección. No vaya a ser que nos enteremos de cuánto privatiza y gasta de verdad en conciertos"

javierchiclana #2 javierchiclana
Professor #1 Professor
Yo no sabía quien era Ayuso hasta que gracias a Menéame descubrí que es una política local de la ciudad de Madrid, y que además de estar buena, dice cosas que enervan a los rojos; quiero empadronarme en Madrid solo para poder votarla
#4 Toponotomalasuerte
#1 anda, si no sabías eras ignorante. Normal que quieras votarla.
Malinke #5 Malinke
#1 viendo tus alabanzas hacia Ayuso, con poco te conformas, qué menos que ponerle los cuernos a González Amador.
sotillo #8 sotillo
#1 Tu mismo, es como escupir para arriba o peor, tengo un vecino que la vota para que se joda Wayomin y el muy cretino tiene tres hijos, hipoteca y su mujer esta de eventual
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Ayuso no deriva a nadie, los pacientes deciden donde quieren ser atendidos.
Malinke #6 Malinke
#3 aquí 6 meses, aquí 2. Sí deriva.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#3 Uyyyy si: así de simple xD xD xD xD

La jodida realidad: Primera cita en la pública Agosto 2027 ... Citas para la privada primeras a elegir desde diciembre 2025 = Ayuso no tiene nada que ver blablablá.

A ver si disimulamos un poco que canta mucho.

:-D
sotillo #9 sotillo
#3 Con la vacas en la manga se hace lo mismo, se las da a elegir, o pasan por la manda, se las marca y comen, o se esperan a comer las últimas, no te lo vas a creer, se empujan por entrar
