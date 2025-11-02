El Gobierno de Ayuso omite por primera vez la cifra de pacientes externos atendidos por Quirón, clave en su negocio creciente en Madrid

El dato aparecía siempre en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud, pero este año ha sido suprimido. ”Ayuso oculta en ella por primera vez cuántos pacientes deriva a cada Hospital a través de sus complicidades con la “Libre” Elección. No vaya a ser que nos enteremos de cuánto privatiza y gasta de verdad en conciertos"
| etiquetas: ayuso , quirón , cifra de pacientes
La jodida realidad: Primera cita en la pública Agosto 2027 ... Citas para la privada primeras a elegir desde diciembre 2025 = Ayuso no tiene nada que ver blablablá.
A ver si disimulamos un poco que canta mucho.