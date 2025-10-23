El Gobierno de Ayuso gasta 18.000 euros para mejorar la "oratoria" y las "habilidades de comunicación" de uno de sus consejeros

El gobierno de la Comunidad de Madrid contrató, entre finales de 2024 y principios de 2025, dos cursos de "oratoria" y "habilidades de comunicación" destinados al consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, por un total de 18.906,25 euros. En ambos casos se trata de contratos menores, es decir, de adjudicación directa
| etiquetas: ayuso , oratoria , curso
Entiendo que ahora es capaz de arengar ejércitos.
te roban a manos llenas y solo criticas al PP.¿??.
Es que no hay puta solución
Pues ya te digo yo que no es lo mismo. Solo hace que le dediques cinco minutos a los cuerpos de las noticias que lees ... confomarse con titulares sensacionalistas no es estar informado.
A ver si te van a tener que dar a ti también un curso de 20k.
Necesita el caballero un curso para aprender a hacer el nudo de la corbata?
A lo mejor tendrían que hacer un mejor trabajo periodístico... O no interesa porque es una empresa que da cursos al todos los políticos y periodistas...