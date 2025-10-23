edición general
El Gobierno de Ayuso gasta 18.000 euros para mejorar la "oratoria" y las "habilidades de comunicación" de uno de sus consejeros

El gobierno de la Comunidad de Madrid contrató, entre finales de 2024 y principios de 2025, dos cursos de "oratoria" y "habilidades de comunicación" destinados al consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, por un total de 18.906,25 euros. En ambos casos se trata de contratos menores, es decir, de adjudicación directa

Milmariposas
Oratoria sin pinganillo? :roll:
skaworld
2 cursos a 6.000 pavos el cruso.

Entiendo que ahora es capaz de arengar ejércitos.
oceanon3d
Se lo están llevado a manos llenas estos del PP. Solo.esto es el triple de lo que le. reclaman a Begoña.
#6 Katos
#2 peor vamos a ver hay sobres de demostrados al PSOE, imputados en la cárcel,

te roban a manos llenas y solo criticas al PP.¿??.

Es que no hay puta solución
oceanon3d
#6 ¿Te refieres al famoso sobre de la foto, que hemos visto éstos días, que según la propia UCO certificaba legal dentro de un pago de la contabilidad analizada del PSOE y el coronel Balas metió con mucha mala leche el el dosier judicial para buscar los titulares que deseaba?

Pues ya te digo yo que no es lo mismo. Solo hace que le dediques cinco minutos a los cuerpos de las noticias que lees ... confomarse con titulares sensacionalistas no es estar informado.
Andreham
#6 Céntrate. Es una noticia sobre el PP.

A ver si te van a tener que dar a ti también un curso de 20k.
Antipalancas21
Le mandaran a una escuela de párvulos privada a que le enseñen a ser persona normal, por eso cuesta tannto.
fofito
Ah,que no vienen aprendidos de casa?
Necesita el caballero un curso para aprender a hacer el nudo de la corbata?
#12 Empakus
Joder, ni una sola mención a la empresa que imparte los cursos... Ni siquiera se sabe cuál es...
A lo mejor tendrían que hacer un mejor trabajo periodístico... O no interesa porque es una empresa que da cursos al todos los políticos y periodistas...
#7 PerritaPiloto
Menuda manera de malgastar el dinero de los madrileños
alcama
Bien gastado. Todo lo que no sea acabar como Óscar Puente, bienvenido sea
menéame