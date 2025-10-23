El Gobierno de Ayuso gasta 18.000 euros para mejorar la "oratoria" y las "habilidades de comunicación" de uno de sus consejeros

El gobierno de la Comunidad de Madrid contrató, entre finales de 2024 y principios de 2025, dos cursos de "oratoria" y "habilidades de comunicación" destinados al consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, por un total de 18.906,25 euros. En ambos casos se trata de contratos menores, es decir, de adjudicación directa