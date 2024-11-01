El Gobierno de Ayuso adjudicó la supervisión de los hospitales de gestión privada a una empresa que era accionista de uno de ellos

Hill International Spain, que verifica la actividad y las cuentas de los hospitales bajo concesión administrativa desde 2022, era entonces accionista minoritaria del Hospital de Torrejón y lo siguió siendo hasta agosto de 2025. Esta situación puede plantear un conflicto de intereses. Sanidad asegura que todos los procedimientos "están ajustados a derecho". La empresa no responde a las preguntas de 'Público'.