El Gobierno de Ayuso adjudicó la supervisión de los hospitales de gestión privada a una empresa que era accionista de uno de ellos

Hill International Spain, que verifica la actividad y las cuentas de los hospitales bajo concesión administrativa desde 2022, era entonces accionista minoritaria del Hospital de Torrejón y lo siguió siendo hasta agosto de 2025. Esta situación puede plantear un conflicto de intereses. Sanidad asegura que todos los procedimientos "están ajustados a derecho". La empresa no responde a las preguntas de 'Público'.
| etiquetas: gobierno ayuso , comunidad madrid , sanidad , hospitales , privatización
No sé que medios lees/escuchas/ves. Yo de vez en cuando "me doy una vuleta" por los medios de derechas para ver el percal.
O escucha un par de mañanas la COPE, Onda Cero o es.radio.
O siéntate a ver un par de "tertulias" de Antena, TeleMadrid, Trece TV o Tele 5... (en algunos casos "tertulias" por decir algo, porque parecen que están todos de acuerdo y solo es una competición en la quien atiza más al gobierno).
A ver cuanto tiempo dedican a hablar de cualquier cosa del gobierno y las cosas extrañas que hacen.