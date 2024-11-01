edición general
El Gobierno de Ayuso adjudicó la supervisión de los hospitales de gestión privada a una empresa que era accionista de uno de ellos

Hill International Spain, que verifica la actividad y las cuentas de los hospitales bajo concesión administrativa desde 2022, era entonces accionista minoritaria del Hospital de Torrejón y lo siguió siendo hasta agosto de 2025. Esta situación puede plantear un conflicto de intereses. Sanidad asegura que todos los procedimientos "están ajustados a derecho". La empresa no responde a las preguntas de 'Público'.

sat
No seáis mal pensados, le adjudicaría el servicio porque el gerente de la empresa será familiar suyo o amiguete, no porque fuera accionista del hospital.
6
javibaz
Grandes gestores.
2
camvalf
Teniendo en cuenta que la Consejería de Sanidad es poco menos que una delegación de Quiron, no se podía esperan menos de esos grandes gestores de lo suyo.
1
pitercio
Esto es lo que entiende está peña por economía circular, que toda la pasta y los fraudes se queden en casa.
1
Thornton
#12 Ya, pero parece que te quejas de que los medios dedican mucho tiempo a criticar a Ayuso y no al al gobierno.

No sé que medios lees/escuchas/ves. Yo de vez en cuando "me doy una vuleta" por los medios de derechas para ver el percal.
0
freeclimb
#8 Hablas de Telemadrid? xD
0
Barney_77
#10 Tambien. Todos los medios publicos bailan el agua del gobierno que les paga, al igual que los medios que viven de subvenciones y publicidad institucional. Todos los medios publicos son un puto altavoz de la propaganda del gobierno de turno. TODOS. El dia que todos los medios publicos se cierren y se deje de comprar lineas editoriales privadas tendremos un periodismo de verdad y no estomagos agradecidos y lameculos subvencionados.
0
Barney_77
#9 Que si, que si. te remito a #11. Ojala la publicidad institucional y las subvenciones a medios, asi como las televisiones publicas, estuvieran desterradas y prohibidas por ley. Ahi tendriamos un periodismo de verdad y no palanganeros subvencionados lameculos.
0
Barney_77
#14 Los politicos jamas reponden una pregunta, siempre salen por la tangente. "Politiques", el idioma que te permite escapar de cualquier situacion incomoda. Ultimamente estoy viendo mucho el acusar a Rajoy e incluso a Aznar de la situacion de los ferrocariles, pero por lo que sea, no os parece echar balones fuera.
0
Barney_77
Si no existiera Ayuso tendrian que inventarla. Ojala dedicaran la mitad de tiempo que dedican a hablar de cualquier cosa de Ayuso a escribir sobre el gobierno y las cosas extrañas que hacen
0
freeclimb
#4 El problema de estar en el centro de todos los "fregaos" no es de Ayuso sino de los que le dedican tiempo.. :palm:
0
Barney_77
#7 No, el problema es cuando solo se pono el foco en los desmanes de una loca y se pasa de puntillas por los desmanes de los que te pagan el sueldo. De aplicaicon a todos los medios panfletarios de cualquier gobierno.
0
Thornton
#4 Date un paseo por La Razón, ABC, OkDiario...

O escucha un par de mañanas la COPE, Onda Cero o es.radio.

O siéntate a ver un par de "tertulias" de Antena, TeleMadrid, Trece TV o Tele 5... (en algunos casos "tertulias" por decir algo, porque parecen que están todos de acuerdo y solo es una competición en la quien atiza más al gobierno).

A ver cuanto tiempo dedican a hablar de cualquier cosa del gobierno y las cosas extrañas que hacen.
0
Malinke
#4 creo que a Ayuso le hacen falta tres Sánchez más, para cuando le preguntan por cómo gestiona La Comunidad de Madrid, salirse por la tangente como siempre hace hablando de Sánchez.
0
Nasser
Y el próximo Ático será de...
0

menéame