El Gobierno alemán aprueba la mayor subida del salario mínimo desde su introducción hace diez años, hasta 14,60 euros por hora

La retribución aumentará gradualmente casi el 14% hasta 2027, con un importe de 14,60 euros por hora, que suman unos 2.300 euros al mes.

ipanies
No estarán viviendo estos por encima de sus posibilidades?!? ¬¬
obmultimedia
#1 Que dice Garamendi de esto?
_219
Luego ves los precios de los alquileres y el precio de la comida en los supermercados y son muy similares a los españoles... con un SMI de 2.300 euros.
OdaAl
#2 Hay algo que estamos haciendo mal en España: los horarios son una mierda, los sueldos idem, de la vivienda y del precio de los alimentos ni hablamos.

Nos roban por encima de nuestras posibilidades.
Juanjolo
#5 pues lo primero que hacen mal es gastar ingentes cantidades de dinero en propaganda.
lameth
La media de salarios alemanes es mucho mayor que la española.
OdaAl
#4 Y cualquier medida estadística: moda, mediana, etc...

En España el sueldo mas común es de pena, lo que pasa es que hay unos pocos que ganan muchísimo y suben la media.
ChukNorris
#4 #6 La media de las pensiones es superior en España.
pepel
Sí, se puede.
elTieso
¡Comunistas!
TheGreatDoc
Ya están los comunistas bolivarianos filoetarras del Perro Sanxe y la Yoli jodiendo otra economía Europea.

No os lo perdonaré jamás...
