16
meneos
16
clics
El Gobierno alemán aprueba la mayor subida del salario mínimo desde su introducción hace diez años, hasta 14,60 euros por hora
La retribución aumentará gradualmente casi el 14% hasta 2027, con un importe de 14,60 euros por hora, que suman unos 2.300 euros al mes.
actualidad
11 comentarios
#1
ipanies
No estarán viviendo estos por encima de sus posibilidades?!?
5
K
73
#10
obmultimedia
#1
Que dice Garamendi de esto?
0
K
11
#2
_219
Luego ves los precios de los alquileres y el precio de la comida en los supermercados y son muy similares a los españoles... con un SMI de 2.300 euros.
2
K
23
#5
OdaAl
#2
Hay algo que estamos haciendo mal en España: los horarios son una mierda, los sueldos idem, de la vivienda y del precio de los alimentos ni hablamos.
Nos roban por encima de nuestras posibilidades.
0
K
11
#7
Juanjolo
#5
pues lo primero que hacen mal es gastar ingentes cantidades de dinero en propaganda.
1
K
16
#4
lameth
La media de salarios alemanes es mucho mayor que la española.
1
K
21
#6
OdaAl
#4
Y cualquier medida estadística: moda, mediana, etc...
En España el sueldo mas común es de pena, lo que pasa es que hay unos pocos que ganan muchísimo y suben la media.
0
K
11
#11
ChukNorris
#4
#6
La media de las pensiones es superior en España.
1
K
21
#3
pepel
Sí, se puede.
0
K
20
#8
elTieso
¡Comunistas!
0
K
11
#9
TheGreatDoc
Ya están los comunistas bolivarianos filoetarras del Perro Sanxe y la Yoli jodiendo otra economía Europea.
No os lo perdonaré jamás...
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
