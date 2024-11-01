Glovo, Uber y Just Eat pierden el 7% de su negocio en los restaurantes por la falta de repartidores

La contratación de los falsos autónomos, primero por parte de Glovo y ahora por Uber Eats, ha provocado una grave escasez de repartidores en el mercado. Según explican fuentes del sector, "hay muchos trabajadores que están rechazando las nuevas condiciones laborales, con sueldos más bajos que antes y la obligación de estar disponible en todo momento, lo que está obligando al sector a competir en la búsqueda de riders"
No te das vergüenza a ti mismo??
En enero de 2025: 129.421 afiliados
108.351 asalariados
21.070 autónomos.
Un año después: 140.809
123.403 asalariados
17.406 autónomos.
- los falsos autónomos están prohibidos por ley y por el Tribunal Supremo, recuerda lo del cuidador de Echenique, no es ningún invento de Yoli
- las condiciones y los salarios están fijados por ley por debajo no por arriba, así que pueden pagarles lo mismo, no lo impide nadie, Yoli tampoco. Invent
- la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto, implica poder tener una jubilación, derecho a desempleo y más prestaciones, invento tuyo
- los autónomos también pagan cotización a la SS. Nuevo invento
Tú último invento es que Yoli no conoce la realidad cuando trabajaba de abogada laboralista, así que conoce la calle mejor que tú.
Es el denominador común de todas estas empresas que funcionan a base de una app de intermediación, sin trabajadores propios, sin vehículos propios, quedándose la mayor parte del pastel mediante comisiones (y sin realizar el trabajo) y llevándose los beneficios a paraísos fiscales. Son empresas… » ver todo el comentario
* Entre otros incumplimientos que no se nos permiten a los mortales...