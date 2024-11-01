edición general
8 meneos
14 clics
Glovo, Uber y Just Eat pierden el 7% de su negocio en los restaurantes por la falta de repartidores

Glovo, Uber y Just Eat pierden el 7% de su negocio en los restaurantes por la falta de repartidores

La contratación de los falsos autónomos, primero por parte de Glovo y ahora por Uber Eats, ha provocado una grave escasez de repartidores en el mercado. Según explican fuentes del sector, "hay muchos trabajadores que están rechazando las nuevas condiciones laborales, con sueldos más bajos que antes y la obligación de estar disponible en todo momento, lo que está obligando al sector a competir en la búsqueda de riders"

| etiquetas: globo , uber , just eats , falsos , autonomos
6 2 0 K 88 actualidad
15 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
ipanies #4 ipanies
La legislación laboral no la inventó "la Yoli" ni los falsos autónomos son una cosa nueva. Se hace cumplir la legislación para evitar que haya empresas haciendo competencia desleal al resto del mercado laboral, pero claro, eso hace que cuatro mierda secas pierdan dinero y sus palmeros salen a las redes a lloriquear por ellos.
No te das vergüenza a ti mismo??
3 K 44
#8 Marisadoro *
Según el propio artículo....

En enero de 2025: 129.421 afiliados
108.351 asalariados
21.070 autónomos.

Un año después: 140.809
123.403 asalariados
17.406 autónomos.
1 K 28
#11 concentrado
Y si hubiera esclavos en los invernaderos de sur de España seríamos la primera potencia agraria de la UE. Pero claro, hay que pagar salarios, seguros, formalizar contratos con horarios definidos... No les queda más remedio que buscar los esclavos entre los inmigrantes no regularizados.
0 K 20
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
los inventos de los mundos de Yoli que no ha pisado nunca la realidad. nos obligas a dar de alta y nos prohíbes autónomos? pues ajustan condiciones y salarios a la baja haciendo recaer sobre esas peores condiciones de los trabajadores el sobrecoste del impuesto al trabajo (seguridad social)
0 K 13
#7 Suleiman
Que pena, ya no pueden utilizar a mano de obra barata e ilegal como los paquistaníes o latinos que están explotados?
0 K 13
#2 Forestalx
Y yo que me alegro, fíjate.
0 K 10
perrico #5 perrico
Muy buena señal. Eso es que han encontrado mejores trabajos.
0 K 10
#6 poxemita
Ya se notn los efectos de la regularización....
0 K 10
#10 vGeeSiz
Oferta y demanda, si de verdad necesitan a más gente, acabarán pagando más
0 K 10
#14 pirat
Sabiendo como funcionan estas empresas, no habla muy bien de quien utiliza sus servicios...
0 K 9
#9 z1018
tus inventos deben sonar genial en tu mente:

- los falsos autónomos están prohibidos por ley y por el Tribunal Supremo, recuerda lo del cuidador de Echenique, no es ningún invento de Yoli

- las condiciones y los salarios están fijados por ley por debajo no por arriba, así que pueden pagarles lo mismo, no lo impide nadie, Yoli tampoco. Invent

- la cotización a la Seguridad Social no es un impuesto, implica poder tener una jubilación, derecho a desempleo y más prestaciones, invento tuyo

- los autónomos también pagan cotización a la SS. Nuevo invento

Tú último invento es que Yoli no conoce la realidad cuando trabajaba de abogada laboralista, así que conoce la calle mejor que tú.
0 K 7
Enero2025 #1 Enero2025 *
Que les paguen más.
0 K 7
#12 Abajo
#1 No pueden, no serían rentables. Son empresas que funcionan a base de explotación o de un esclavismo 2.0. Es la uberización de la economía y usaron el eufemismo de economía colaborativa (extractiva)
Es el denominador común de todas estas empresas que funcionan a base de una app de intermediación, sin trabajadores propios, sin vehículos propios, quedándose la mayor parte del pastel mediante comisiones (y sin realizar el trabajo) y llevándose los beneficios a paraísos fiscales. Son empresas…   » ver todo el comentario
0 K 11
#13 pirat
#12 No solo esos, hay demasiadas grandes empresas, con las que "colaboramos" a diario, cuyo modelo de negocio se basa en la elusión fiscal*, en flagrante y grave agravio comparativo con el resto de mercantiles locales.
* Entre otros incumplimientos que no se nos permiten a los mortales...
1 K 20
#15 Abajo
#13 Elusión fiscal, dumping laboral e incumplimiento de la legislación vigente, aún así operan impunemente.
0 K 11

menéame