Glovo, Uber y Just Eat pierden el 7% de su negocio en los restaurantes por la falta de repartidores

La contratación de los falsos autónomos, primero por parte de Glovo y ahora por Uber Eats, ha provocado una grave escasez de repartidores en el mercado. Según explican fuentes del sector, "hay muchos trabajadores que están rechazando las nuevas condiciones laborales, con sueldos más bajos que antes y la obligación de estar disponible en todo momento, lo que está obligando al sector a competir en la búsqueda de riders"