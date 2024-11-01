Un globo de la NASA capta señales extrañas bajo el hielo de la Antártida, y no son neutrinos

Unas señales de radio que provienen de algún punto bajo el hielo desconciertan a los físicos de la NASA, después de que un experimento en globo registrara pulsos anómalos. En la astrofísica de partículas, los neutrinos pueden contarnos historias que la luz sola no puede. Los neutrinos son minúsculos, casi sin masa, y atraviesan la materia como si no existiera. Además, los rayos cósmicos o las emisiones de radio interfieren con su detección. Por eso hay proyectos que los buscan en lugares aislados de la radiación, como el túnel de Canfranc......