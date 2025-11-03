·
El mayor retroceso de un glaciar en tierra, más de ocho kilómetros en solo dos meses: “Es realmente espectacular”
Investigadores documentan en el Hektoria, en la península antártica, una pérdida de hielo cerca de 10 veces más rápida de lo medido hasta ahora.
etiquetas
:
glaciar
,
historia
,
antártida
,
deshielo
14
1
0
#1
Verdaderofalso
O soy yo, o esto se está acelerando mucho
1
K
40
#4
joffer
#1
eres tú
0
K
11
#2
rnd
#1
Las dos cosas.
0
K
8
#3
Meneanauta
Mas terreno para meter chaleses
0
K
17
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
