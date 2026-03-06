edición general
9 meneos
15 clics
Giro en el voto inmigrante: solo los venezolanos eligen mayoritariamente a PP y VOX frente al bloque de izquierdas

Giro en el voto inmigrante: solo los venezolanos eligen mayoritariamente a PP y VOX frente al bloque de izquierdas

La encuesta se ha centrado en los 10 países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes en España y el resultado es sorprendente: solo los procedentes de Venezuela tienen entre sus partidos preferidos al PP y a VOX. El resto, votaría de forma mayoritaria al PSOE.

| etiquetas: emigrantes , voto , venezolanos
8 1 1 K 92 politica
13 comentarios
8 1 1 K 92 politica
Anfiarao #3 Anfiarao *
Solo los que tengan nacionalidad española pueden votar en elecciones autonómicas y generales, y solo en contadas excepciones pueden votar en municipales.


Ah que es una noticia? de un medio que se llama el liberal... That explains a couple of things

Bulo
3 K 55
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
#3

Así es.

Esa encuesta solo tiene sentido si hablamos de "españoles nacionalizados" pero igual al al juntsleteas del medio ese le sale un sarpullido si le comparan con españoles de origen foráneo.
0 K 16
#8 Nasser
#3 la encuesta es del ABC hay que leer algo más que los titulares. Saludos
0 K 20
Anfiarao #11 Anfiarao
#8 entonces si es del abc también se puede votar sensacionalista o erronea
0 K 14
#2 candonga1 *
Uy, pues con la llegada de la democrasia a Venezuela se va a vaciar España de venezolanos y se van a ir al garete el PP y Vox.

:roll: xD :troll:
2 K 42
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Vaya con los venezolanos, resulta que no podemos opinar sobre la política de su país pero ellos sí pueden influir en la nuestra mediante el voto.

Y por si algún imbécil necesita aclaración, no estoy recriminando que puedan votar, sino que les hecho en cara ser unos cínicos hijos de puta.
1 K 35
Gry #7 Gry
#5 Los españoles nacionalizados en Venezuela también pueden votar.
0 K 15
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#7 Y no es eso lo que critico, como he señalado en la segunda frase.
0 K 15
HAL9K #10 HAL9K
#5 Un venezolano no puede votar en España.
0 K 10
MiguelDeUnamano #13 MiguelDeUnamano
#10 Sí, si tienen la nacionalidad española. Entiendo que el artículo se refiere a estos y no a todos los venezolanos residentes.
0 K 15
#12 Nasser
#5 Ten en cuenta que la mayoría de los que pueden votar y tienen doble nacionalidad son los "pastosos" del barrio de Salamanca y similares.
0 K 20
#1 Nasser
La encuesta:  media
1 K 30
#6 Marisadoro
Del artículo....

El ABC ha hecho la madre de todas las encuestas.
INTENCIÓN DE VOTO POR NACIONALIDAD


¿Por nacionalidad?.... por nacionalidad son españoles.
0 K 18

menéame