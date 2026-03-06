Giro en el voto inmigrante: solo los venezolanos eligen mayoritariamente a PP y VOX frente al bloque de izquierdas

La encuesta se ha centrado en los 10 países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes en España y el resultado es sorprendente: solo los procedentes de Venezuela tienen entre sus partidos preferidos al PP y a VOX. El resto, votaría de forma mayoritaria al PSOE.
Ah que es una noticia? de un medio que se llama el liberal... That explains a couple of things
Bulo
Así es.
Esa encuesta solo tiene sentido si hablamos de "españoles nacionalizados" pero igual al al juntsleteas del medio ese le sale un sarpullido si le comparan con españoles de origen foráneo.
Y por si algún imbécil necesita aclaración, no estoy recriminando que puedan votar, sino que les hecho en cara ser unos cínicos hijos de puta.
El ABC ha hecho la madre de todas las encuestas.
INTENCIÓN DE VOTO POR NACIONALIDAD
¿Por nacionalidad?.... por nacionalidad son españoles.