edición general
19 meneos
60 clics
Giro dramático en Microsoft: Europa obliga a seguir ofreciendo gratis actualizaciones de Windows 10

Giro dramático en Microsoft: Europa obliga a seguir ofreciendo gratis actualizaciones de Windows 10

Nuevo giro de los acontecimientos en Microsoft. Cuando el mundo creía que Windows 10 iba a llegar a su fin el 14 de octubre de 2025, lo cierto es que su vida útil podría prolongarse más de lo previsto para más clientes. Europa ha entrado en juego para dictaminar que la compañía norteamericana deberá ceder de forma gratuita actualizaciones de seguridad para algunos países.

| etiquetas: microsoft , windows 10 , europa , actualizaciones
16 3 1 K 85 actualidad
10 comentarios
16 3 1 K 85 actualidad
reivaj01 #5 reivaj01
Los de MS lo tienen fácil, qué se enfaden mucho, mucho, mucho... y no vendan su software a las administraciones públicas para que aprendan.
0 K 12
alfema #6 alfema
Mira que era bien fácil, si quieres tener seguridad avanzada necesitas disponer de TPM 2.0, que la mayorías de los ordenadores más recientes lo tienen, mi anterior equipo, del 2016, lo tenía, si quieres características avanzadas necesitaras unos procesadores X, ahí ya no cumplía, mi anterior procesador estaba fuera de la lista, un i7-6700K, desconozco la razón de no ser apto para W11.
0 K 12
pip #1 pip
¿? No soy precisamente pro Windows pero no creo que sea razonable exigir actualizaciones gratuitas, ni siquiera soporte más allá de la fecha anunciada de fin de soporte cuando lo adquiriste, si es que estaba clara que la verdad no lo sé.

¿Por qué has elegido Windows en primer lugar?
0 K 12
Cantro #3 Cantro
#1 Recuerdo que se había anunciado como "el último Windows", y se suponía que no había más versiones a futuro y que Windows se iría actualizando poco a poco

Sin embargo, al googlear un poco, vi que ya entonces se había establecido octubre de 2025 como fecha de fin de soporte
1 K 18
pip #4 pip
#3 no lo sé, habría que mirar los términos de la licencia. Si Microsoft la está incumpliendo entonces no hay duda, si la está cumpliendo es responsabilidad del que decidió instalar Windows.

Aparte que hay mucho software de terceros que también quedará sin soporte, obligar a Microsoft per se no soluciona el problema.
0 K 12
Yoryo #8 Yoryo
#1 cuando adquiriste W10 ¿tenía fecha de caducidad? O se la han puesto por motivos económicos y de trasiego de datos.
0 K 10
rojelio #10 rojelio *
#8 Los periodos de soporte de los sistemas operativos no siempre están escritos en piedra al principio de su vida, pero no pasa mucho tiempo hasta que se definen. 10 años es una cifra muy común en el sector.
0 K 11
rojelio #9 rojelio
#1 No exactamente, van a obligar a Microsoft a publicar gratuitamente las actualizaciones que iban a ser de pago.
0 K 11
#2 re10
Bueno, quienes no pueden costearse un ordenador que sea adecuado para W11, ni quieren pasar a linux, tienen que ver esta noticia con simpatía, porque microsoft tiene de facto un monopolio contra el que las personas vulgares y corrientes no tienen opción que no suponga un quebranto económico y mandar muchos aparatos al rincon de basura contaminante.
0 K 6

menéame