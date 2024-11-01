Giro dramático en Microsoft: Europa obliga a seguir ofreciendo gratis actualizaciones de Windows 10

Nuevo giro de los acontecimientos en Microsoft. Cuando el mundo creía que Windows 10 iba a llegar a su fin el 14 de octubre de 2025, lo cierto es que su vida útil podría prolongarse más de lo previsto para más clientes. Europa ha entrado en juego para dictaminar que la compañía norteamericana deberá ceder de forma gratuita actualizaciones de seguridad para algunos países.