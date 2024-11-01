El gigante sanitario que quiere lucrarse subiendo las listas de espera hace negocio en España con una red de 70 sociedades

Pablo Gallart es el consejero delegado de Ribera Salud desde el pasado mes de mayo, cuando su dueño, el gigante francés Vivalto Santé, despidió a Alberto de Rosa, el fundador y alma mater del grupo que, con el llamado modelo Alzira, había patentado en España la colaboración público-privada en la sanidad. Ese modelo es el que Ribera Salud exportó a Madrid levantando y gestionando el Hospital de Torrejón, donde Gallart instó el pasado septiembre a los directivos del centro a hacer menos operaciones y rechazar pacientes.