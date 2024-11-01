edición general
16 meneos
16 clics
El gigante sanitario que quiere lucrarse subiendo las listas de espera hace negocio en España con una red de 70 sociedades

El gigante sanitario que quiere lucrarse subiendo las listas de espera hace negocio en España con una red de 70 sociedades

Pablo Gallart es el consejero delegado de Ribera Salud desde el pasado mes de mayo, cuando su dueño, el gigante francés Vivalto Santé, despidió a Alberto de Rosa, el fundador y alma mater del grupo que, con el llamado modelo Alzira, había patentado en España la colaboración público-privada en la sanidad. Ese modelo es el que Ribera Salud exportó a Madrid levantando y gestionando el Hospital de Torrejón, donde Gallart instó el pasado septiembre a los directivos del centro a hacer menos operaciones y rechazar pacientes.

| etiquetas: gigante , sanitario , lucrarse , españa , 70_sociedades
13 3 0 K 104 actualidad
8 comentarios
13 3 0 K 104 actualidad
VicPadawan #4 VicPadawan
A ver si vamos a tener en España nuestro Luís Glotón (Luigi Mangione)
2 K 36
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca *
#4 El tal Pablo Gallart es un tipo que arruina la salud y la vida de tantas personas sólo por embucharse más dinero, un psicópata repugnante.
Yo no lloraría si un Mangione le pone en su sitio.
1 K 20
#7 tromperri
#6 un cáncer. Uno bien jodido. Es lo que merecen.
Cáncer para el cáncer. Y que libren gracias a la sanidad pública.
1 K 21
Un_señor_de_Cuenca #8 Un_señor_de_Cuenca
#7 Luego dicen que no hay que alegrarse de las desgracias de nadie. Hombre, pues en este caso sí, porque la desgracia de este hijo de puta supone que quizá otras personas van a poder curarse o vivir. Este tipejo es un asesino en potencia.
1 K 21
Yorga77 #1 Yorga77
Los amigos de la titeresa.
1 K 32
Mimaus #3 Mimaus
#1 la Quirónesa no le hace ascos a ningún sinvergüenza.
0 K 6
reithor #2 reithor
Antes de las últimas elecciones hubo manifestaciones de casi un millón de personas en contra de esta sanidad, de este modelo y de la ida que les regala el oro y el moro.
1 K 24
#5 tromperri *
Sanidad totalmente pública, universal y gratuita por ley.
Y se acaban estas mierdas.
1 K 21

menéame