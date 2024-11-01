edición general
Geoffrey Hinton dice que los LLM ya no solo predicen la siguiente palabra  

El premio Nobel de física y uno de los padres de la IA moderna afirma que los nuevos modelos aprenden razonando e identificando contradicciones en su propia lógica. Esta automejora ilimitada "terminará haciéndolos mucho más inteligentes que nosotros".

ctrl_alt_del #2 ctrl_alt_del
Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
tul #1 tul
vendedor de aceite de serpiente asegura que el aceite de serpiente lo curara todo
rojo_separatista #3 rojo_separatista
#1, dime que no tienes ni puta idea de quien es Geoffrey Hinton sin decirme que no tienes ni puta idea de quien es Geoffrey Hinton.

Me pregunto qué trataba de vender cuando dijo esto: www.meneame.net/story/padrino-ia-premio-nobel-fisica-geoffrey-hinton-d
rojo_separatista #8 rojo_separatista
#7, cuando dejaste de creer en la magia?
#4 Tensk
Lo que dice este señor es que ahora los procesos estadísticos que utilizan son más complejos.

La IA seguirá sin razonar porque no puede razonar.

Nota a los que ya han discutido conmigo al respecto: ahorrémonos la discusión porque no va a cambiar el resultado.
#5 omega7767
#4 "los nuevos modelos aprenden razonando e identificando contradicciones en su propia lógica."

lo que dices parece contradecir esto, ¿no?

Tampoco es sea un cualquiera el que haga las declaraciones, lo definen como "uno de los padres de la IA moderna"
rojo_separatista #6 rojo_separatista
#5, estás discutiendo con una eminencia intelectual que deja a Geoffrey Hinton a la altura del betún.
ElRespeto #7 ElRespeto
#4 ¿Y qué es el "razonamiento" de un ser humano sino un proceso estadístico de su cerebro? ¿Por qué dices que el razonamiento solo se puede dar en sistemas de carbono pero no de silicio? A mí me parece muy egocéntrico pensar que el ser humano es más que una computadora.
