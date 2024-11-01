Geoffrey Hinton dice que los LLM ya no solo predicen la siguiente palabra  

El premio Nobel de física y uno de los padres de la IA moderna afirma que los nuevos modelos aprenden razonando e identificando contradicciones en su propia lógica. Esta automejora ilimitada "terminará haciéndolos mucho más inteligentes que nosotros".
Me pregunto qué trataba de vender cuando dijo esto: www.meneame.net/story/padrino-ia-premio-nobel-fisica-geoffrey-hinton-d
La IA seguirá sin razonar porque no puede razonar.
Nota a los que ya han discutido conmigo al respecto: ahorrémonos la discusión porque no va a cambiar el resultado.
lo que dices parece contradecir esto, ¿no?
Tampoco es sea un cualquiera el que haga las declaraciones, lo definen como "uno de los padres de la IA moderna"