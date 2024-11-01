edición general
El padrino de la IA y premio Nobel de Física Geoffrey Hinton dice que el socialismo es la solución a los monopolios de la IA  

Geoffrey Hinton, considerado por muchos el padrino de la inteligencia artificial moderna y premio Nobel de Física, sostiene que el socialismo es la solución para frenar los monopolios de la IA.

Tito_Keith #16 Tito_Keith
#8 Discrepo. El frutero de la esquina no ha pasado una vida desarrollando una herramienta que va a cambiar el devenir de la humanidad. El que si lo ha hecho es probable que alguna pensada le habrá dedicado alas consecuencias. Seguramente habrá pocas personas en el mundo que hayan dedicado más tiempo a pensar en las consecuencias de lo que está por venir.
sorrillo #20 sorrillo
#16 Seguramente habrá pocas personas en el mundo que hayan dedicado más tiempo a pensar en las consecuencias de lo que está por venir.

“I do not think that the wireless waves I have discovered will have any practical application.” (traducción: "No creo que las ondas inalámbricas que he descubierto vayan a tener ningún uso práctico")
- Heinrich Hertz, 1890
Tito_Keith #17 Tito_Keith
#13 muy bueno
Andreham #11 Andreham
#10 Joder, mira que era obvio y aún así no lo veía jaja

Gracias :-)
rojo_separatista #2 rojo_separatista
Aquí está el momento exacto de la pregunta en concreto, me sorprende lo claro y directo que es: www.youtube.com/live/AhaXXkX1MFg?t=3176s
rojo_separatista #12 rojo_separatista
#8, en mi opinión sí tienen más valor en cuanto es una de las mentes más brillantes de nuestra época y lo del nobel sirve para enmarcar la relevancia social del personaje por si alguien no lo conoce. Esto no significa que vaya a tener razón por ser un premio Nobel pero sí que sirve para dimensionar el personaje. De todas formas es distinto considerar alguien un oráculo de algo a considerarlo alguien cuya birllantez intelectual hace que sus opiniones merezcan la pena ser tenidas en cuenta.
sorrillo #15 sorrillo
#12 Vivimos en una sociedad altamente especializada, el ámbito científico está altamente protocolizado, que alguien consiga sobresalir del resto en algún aspecto muy concreto hasta tal punto que se considere que merece un premio no permite concluir que la opinión de esa persona en otros ámbitos distintos tenga mayor valor que la del resto de personas.
Pertinax #3 Pertinax *
El enésimo envío hablando de lo mismo, esta vez disfrazado de YouTube.
www.meneame.net/m/tecnología/search?p=tags&q=geoffrey+hinton

Cansinismo nivel Dios.
sorrillo #5 sorrillo *
Tratar a los premios Nobel como si fueran oráculos es un despropósito, que se le preste atención cuando se refiere a aquello por lo que le dieron el premio Nobel tiene todo el sentido del mundo, que se le preste atención cuando habla de economía, de medicina o de cocina es absurdo.
rojo_separatista #7 rojo_separatista
#5, nada más alejado de mi intención tratar de oráculo a los premios Nobel, en un año en el que precisamente han galardonado con el de la paz a uno de los personajes más infames de la historia de los Nobel, pero eso no quita que esta sea la opinión de Hinton para quien quiera escucharla.
sorrillo #8 sorrillo
#7 Promocionar declaraciones que no tienen que ver con su especialidad es precisamente hacer eso que critico.

Su opinión sobre las implicaciones macroeconómicas de cambiar de sistema económico con motivo de la IA no tiene más valor que la opinión que tenga el frutero de la esquina al respecto.
powernergia #21 powernergia
Lo que es obvio es que en el sistema actual la IA solo multiplicará las desigualdades, que ya están disparadas.
rojo_separatista #22 rojo_separatista
#21, el problema es el período de transición.
#1 ombresaco
y quizá sea verdad, pero traerá otros monopolios, que el mismo socialismo no podrá resolver
Andreham #4 Andreham
#1 Interesante, ¿por qué lo dices?

Osea, pregunta completamente en serio sin recochineo ni a "pillar", no empiezo a comprender a qué otros monopolios te refieres.
#10 ombresaco
#4 el socialismo es esencialmente monopolio estatal de ciertos medios de producción
capitan__nemo #18 capitan__nemo
#10 #4 Los beneficios y control del monopolio privado de la ia van a los dueños y accionistas de esas ia aumentando la desigualdad.

Los beneficios y control del monopolio publico o estatal de la ia van al estado que lo puede repartir, para dar renta basica universal o para lo que se decida democraticamente.

Para que el monopolio privado de la ia no dispare la desigualdad deberia haber un importante impuesto a la ia y a los robots. Si eso no se acepta o no se puede queda el monopolio publico estatal de la ia.
#19 ombresaco
#18 Puede ser, o puede que no, ahí ya dependemos de qué quiera hacer el gobierno
rojo_separatista #6 rojo_separatista *
#1, el desarrollo de la IA y la robótica no solo convierten el comunismo en un sistema completamente viable para la humanidad, sino en el único funcional. Me sorprende que haya tan poca gente que se esté dando cuenta de esto.
#23 dclunedo
Esta vez si, Socialismo del bueno...:troll:
#9 Dexton
El socialismo con la IA:  media
Veelicus #14 Veelicus
#9 ummm... esa imagen describe perfectamente el capitalismo en el que vivimos hoy en dia.
