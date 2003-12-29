edición general
¿Por qué la gente parecía más vieja antes?

Seguramente te ha pasado que abriste un álbum de fotos familiar en tu casa, viste a tu papá todo viejo y le preguntaste, "Papá, ¿cuántos años tenías ahí?" Y te dijo, "35, hijo." Y tú, "What?" Y no te lo creíste. También te habrá pasado que miras a una persona de 35 hoy y dices, "¿Qué rayos? Este no parece de 35, parece de 25." ¿Cuál es la verdad? Antes la gente se veía más vieja... ¿Qué dirías si te digo que pese a esa percepción que tienes, en realidad estamos envejeciendo más rápido?

#1 Grahml *
Viene al caso
skaworld #3 skaworld
#1 El Peito, el colega del Cuñao, murio en 2004 a los 44 años

www.elmundo.es/elmundo/2003/12/29/obituarios/1072713673.html

Lo cual quiere decir que cuando la foto... tenia unos 39-40
ewok #9 ewok *
#1, #2, #3, #4 y #5 ... Cinco comentarios y ninguno se ha visto el vídeo!! :hug: {0x1f602}
Me aventuro a especular (sin ver, claro) :-P :
* La forma en que la gente se exponía al sol sin protección.
* Los cuidados cosméticos (cremas hidratantes, etc.)
* Mejoras en la dieta y mejoras sanitarias en general (menos enefermedades que dejan menos huella).
* La moda (la gente de 30 vestía como la de 60... ahora también pero al revés) y el edadismo; antes no estaba tan mal visto "ser viejo" así que no se "disimulaba".
skaworld #11 skaworld
#9 Home meu, claro que no, esto es meneame

(Si q lo vi, en el caso del cuñao y el peito... igual la mala vida a niveles desmadrados tiene algo q ver)
WcPC #13 WcPC *
#9 He visto el vídeo y dice que vemos a la gente mas joven cuando nos hacemos mayores, pero la diferencia que nombra es de 2 años.
Pero eso es entre poco y nada.
Estamos hablando de que, hace 2 generaciones un niño de 16 años parecía una persona de 30 ahora...
No hablamos de una diferencia de 2 años.
Y la ropa hace mucho, pero el vivir mal o vivir bien hace mucho más.
Por eso ocurre que, ves a un niño que ha pasado una guerra y ha llegado a España con 16 años pero parece mayor que un hombre de 30 ahora mismo.
Personas con la misma ropa
Robus #6 Robus
#1 He buscado, por curiosidad:

"Wilford Brimley was only fifty years old at the time of this film's production. He had to have his hair dyed gray in order to make him look geriatric. "

En otros sitios dicen que tenía 49... pero creo que es un caso particular, de hecho si buscas "wilford brimley age meme" te salen un puñado, así que no es un ejemplo válido a comparar.
#8 Grahml *
#6 Gracias por el apunte.

Si lo consideras necesario para evitar desinformación, retiro la imagen si el meme no es preciso en la afirmación.


{0x1f44d}
Robus #10 Robus
#8 No, no... me parece estupendo, solo aportaba información.
#4 Drazul *
Yo creo que es porque la gente cuidaba menos su imagen. Yo mismo parezco más joven a mis 30 que a mis 20, porque iba muy descuidado (me estaba quedando sin pelo, no me afeitaba la cabeza y no me cuidaba la barba)
Rogue #12 Rogue
Inda es dos años menor que Brad Pitt y que Jesús Vázquez  media
ctrlaltsupr1 #2 ctrlaltsupr1
Hay que darle más énfasis.

"Papá, ¿cuántos años tenías ahí?" Y te dijo, "35, hijo." Y tú, "What?" se queda corto.

Debería ser:

"Papá, ¿cuántos años tenías ahí?" Y te dijo, "35, hijo." Y tú, "Oh, my God!, What?"
#7 capitan.meneito
#2 "Hijo, ¿cuántos años tenías ahí?" Y te dijo, "35, papá." Y tú, "Oh, my God!, What? Fuera de casa, Now!"
WcPC #5 WcPC
Yo conozco a gente que, con 30 tenía pinta de 30 cuando mi padre era joven, pero es que esa gente ha currado desde que tenía 16 años en la había tenido dos hijos, se había casado y divorciado, bebían un "sol y sombra" todas las mañanas y fumaban todo el rato...
Además de haber sido maltratados de niños por sus padres...
