¿Por qué la gente parecía más vieja antes?  

Seguramente te ha pasado que abriste un álbum de fotos familiar en tu casa, viste a tu papá todo viejo y le preguntaste, "Papá, ¿cuántos años tenías ahí?" Y te dijo, "35, hijo." Y tú, "What?" Y no te lo creíste. También te habrá pasado que miras a una persona de 35 hoy y dices, "¿Qué rayos? Este no parece de 35, parece de 25." ¿Cuál es la verdad? Antes la gente se veía más vieja... ¿Qué dirías si te digo que pese a esa percepción que tienes, en realidad estamos envejeciendo más rápido?