La genética respalda también el origen italiano de los cangrejos de río

Numerosas evidencias indican que los cangrejos de río fueron introducidos en España desde Italia en el s.XVI, pero algunos autores consideran que los resultados genéticos refutan esa importación. Un equipo de la Estación Biológica de Doñana-CSIC muestra que, en realidad, los patrones genéticos refuerzan los resultados obtenidos con otras aproximaciones, descartando que el cangrejo de río sea una especie nativa.
Pues para desgracia y alegría, resulta que nunca hubo un cangrejo autoctono ibérico. Por lo que podemos ahorrarnos la pena.
Ahora queda que se reconozca nacionalmente ya que hay varios programas de repoblación del ahora mal llamado cangrejo de río ibérico. Y obviamente gastar dinero en reintroducir una especie invasora es como poco terrible.
Curioso como algo que era muy bueno ahora es una completa ilegalidad.