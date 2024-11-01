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El general francés Richoux, sobre Trump pidiendo ayuda a Europa para el estrecho de Ormuz: «Que se joda» [ENG]

El general francés Richoux, sobre Trump pidiendo ayuda a Europa para el estrecho de Ormuz: «Que se joda» [ENG]  

Mientras hablaba en el canal de noticias francés LCI, el general retirado Richoux dijo: «Se disparó en el pie. No hace mucho quería invadir un país de la Unión Europea, Groenlandia. Y ahora, a sus viejos aliados, a los que no consultó y a los que despreció, especialmente a los británicos, les decía: “Nos acordaremos de esto”. ¡Presionad, presionad!» «¿Y ahora nos necesita? Sinceramente, que se joda», añadió, antes de reírse. Este momento extraordinario fue emitido en Francia en un programa visto por millones.

| etiquetas: richoux , que , se , joda , trump , groenlandia , francia
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
Gadfly #1 Gadfly
Bien dicho.
24 K 199
#4 Grahml
#1 #2 #3 Lo bueno si breve, dos veces bueno.
4 K 49
makinavaja #2 makinavaja
Más claro imposible!!!!!
7 K 63
Milmariposas #7 Milmariposas
"Qu'il aille se faire foutre..."

M'encanta!!! xD {0x1f60d}
3 K 60
gelatti #8 gelatti
Estaría bien saber lo que opina la ultraderecha francesa de Trump. A ver si son otros vendepatrias como los nuestros.
3 K 41
#12 Jriri
#8 Es un tema con matices, porque la ultraderecha francesa es antiTrump, pero no sé si por nacionalismo o por antijudía.
0 K 9
Metabarón #3 Metabarón
Claro y conciso.
2 K 25
yer0 #6 yer0
¡Miaouth bien dicho!
2 K 21
#9 Onaj
He added, “Europe can afford to take this position because Trump has only two years left. It can sit out this period and wait for a more measured, better-thinking president to enter the White House. Whether Republican or Democrat, it is unlikely that another president will act as a wrecking ball as Trump has.”

Esto es algo que cuesta de entender en meneame. Que si vendidos que si flojos que si blablabla.

Está todo el planeta esperando que se marche, que igual no llega a 2027.
1 K 19
eltxoa #14 eltxoa
El rechazo que el francés tipo tiene de USa no viene de la razón si no de la envidia. Así que...
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Milmariposas #16 Milmariposas
Hoy precisamente, la ultraderecha de Le Pen y Bardella se están lamiendo las heridas del resultado de las municipales. Mal día para opinar de nada. {0x1f608}
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reithor #5 reithor
Le ha salido el Marimar blanco que lleva dentro, en esta ocasión para bien.
0 K 11
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Pues aquí tenemos a la Marquesa de Quirones, el Pagazas y el Fakejoo que meterían bien agusto nuestra patria en una guerra ilegal, apoyando al Eje del Mal.
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#13 fliper
¿Y así como terminó de hablar no lo sacaron a hombros del estudio ?
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Wintermutius #11 Wintermutius
Manolete, si no sabes torear, pa’ qué te metes, le hubiera respondido yo.
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#15 Wizardd
Me acuerdo mucho de aquel mensaje privado de Macrón que publicó Trump: "Podemos hacer grandes cosas en Irán."

No están porque no pueden.
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menéame