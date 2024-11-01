El general francés Richoux, sobre Trump pidiendo ayuda a Europa para el estrecho de Ormuz: «Que se joda» [ENG]  

Mientras hablaba en el canal de noticias francés LCI, el general retirado Richoux dijo: «Se disparó en el pie. No hace mucho quería invadir un país de la Unión Europea, Groenlandia. Y ahora, a sus viejos aliados, a los que no consultó y a los que despreció, especialmente a los británicos, les decía: “Nos acordaremos de esto”. ¡Presionad, presionad!» «¿Y ahora nos necesita? Sinceramente, que se joda», añadió, antes de reírse. Este momento extraordinario fue emitido en Francia en un programa visto por millones.