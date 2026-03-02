Gaspar Llamazares: “Si el planteamiento vuelve a ser que hay una izquierda valiente y otra cobarde, no tenemos solución”

Cuenta Gaspar Llamazares, nacido en Logroño hace 68 años, pero criado en Asturias, que, “tras grandes broncas” con su partido, IU, que dirigió entre 2000 y 2008, hoy vive, como concejal en el Ayuntamiento de Oviedo, la etapa “más feliz y gratificante” de su trayectoria. “Me dedico a la reflexión y a la micropolítica, donde hay menos espuma y vanidad, y así me gustaría retirarme. El exdirigente de IU lamenta la retirada de Yolanda Díaz y cree que Rufián podría ser candidato a la presidencia de España.